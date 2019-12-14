القاهرة - لايف ستايل المقادير 10 x عدد عيش توست

5 x عدد شريحة جبنة شيدر

3 x عدد بيضة

1 x كوب زيت ذرة (للتحمير)

1 x رشة فلفل اسود مطحون

1 x رشة ملح

1 x مكعب زبدة (صغير حسب الحاجة) الطريقة: يخفق البيض مع الملح والفلفل.

يوضع على كل شريحة توست شرحة جبن، تغطى بقطعة أخرى من الخبز على شكل ساندويتشات.

تغمس الساندويتشات في البيض المخفوق من الجهتين.

فى طاسة على نار متوسطة يسخن الزيت والزبدة وتحمر شرائح التوست على الجانبين حتى تنضج. Advertisements قد يهمك أيضا: طريقة إعداد ومقادير "جبنة شيدر" طريقة إعداد وتحضير بطاطس محمرة بالزبدة

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