تعرفي على طريقة إعداد وتحضير مسقعة الكوسة

القاهرة - لايف ستايل المقادير 2 x عدد طماطم (مقشرة ومقطعة)

1 x عدد فلفل أخضر حلو

1 x كوب عصير طماطم

1 x عدد بصلة (حلقات)

1 x كيلو كوسة

1 x رشة ملح (أو حسب الرغبة)

1 x رشة فلفل اسود مطحون (أو حسب الرغبة)

1 x رشة سكر

1 x معلقة كبيرة زيت عباد شمس

½ x كيلو لحمة بتلو الطريقة: تكحت قشرة الكوسة وتغسل وتقطع لحلقات سميكة.

تتبل حلقات البصل بالملح والفلفل الأسود وتترك لمدة عشر دقائق.

ثم نخلط حلقات البصل مع الكوسة ومكعبات اللحم.

ثم فى صينية بايريكس مدهونة بالزيت نضع حلقات البصل والكوسة واللحم والطماطم.

ثم يصب عصير الطماطم وينثر فوقها القليل الزيت.

ثم يغطى البايريكس بالفويل ونضعة فى الفرن عند درجة حرارة لمدة 40 دقيقة او لحين أن ينضج.

يرفع الفويل عن البايريكس ثم يوضع ثانيا فى الفرن حتى يأخذ لون ثم تترك حتى تهدأ لمدة عشر دقائق ثم تقدم بالهنا والشفا. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الكوسة المحشية بالدجاج تعرفي على طريقة إعداد وتحضير طاجن اللحمة بالبصل

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