شكرا لقرائتكم خبر عن لقاح جديد لفيروس زيكا قد يؤدي للقضاء عليه عالميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق باحثون من جامعة أديلايد فى أستراليا تقدماً ملحوظاً في تطوير لقاح جديد ضد فيروس زيكا ، مما قد يؤدي إلى القضاء عليه عالميا .

طورالفريق الطبى لقاحًا يمنع الإصابة بعدوى زيكا في نماذج على الفئران والتى ثبت نجاحها ، وذلك وفقا للنتائج التى نشرت في المجلة الدولية الرائدة Science Advances .

وزيكا هو فيروس فلافي ينتقل عن طريق البعوض والذي يمكن أن يسبب صغر الرأس (عيب خلقي يكون رأس الطفل أصغر بكثير من المتوقع) وتشوهات خلقية حادة عند الرضع المولودين لأمهات مصابات، ولكن إدخال لقاح فعال لـ Zika سيمنع إصابة النساء الحوامل والآثارالخلقية الناتجة عند الطفل الذي لم يولد بعد.

وتعد هذه أول دراسة تظهر أن اللقاح المستند إلى الخلايا التائية يمكن أن يوفر الحماية ضد عدوى زيكا النظامية، حيث يوفر اللقاح وفقا للباحثين ميزة على اللقاحات الأخرى قيد التطوير، وهو انه لأول مرة يمكن للقاحات الخلايا التائية الوقاية ضد زيكا وتكون قابلة للتحقيق.

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"الخطوات التالية هي تطويراللقاح ليصبح جاهزًا للتجارب السريرية البشرية من المرحلة الأولى لتحديد الجرعات الأكثر فاعلية وإظهار الحماية ضد عدوى زيكا في النماذج المختلفة قبل السريرية للمرض".

ستُفيد نتائج هذه الدراسة أيضًا بشكل كبير بالبحوث الأخرى في تطوير لقاحات فيروس الفلافل عن طريق تحويل تركيز تطوير اللقاح من الشكل الفيروسي واللقاحات المضادة للأجسام إلى لقاحات الخلايا التائية.

ويعتبرفيروس زيكا ضار للغاية إذا كنت حاملاً ولم يكن هناك أي علاج أو لقاح متاح حتى الآن.