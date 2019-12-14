شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح لمرضى «التهاب الأمعاء».. احذروا تناول هذه الأطعمة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

ينصح الأطباء عادة مرضى التهاب الأمعاء بتجنب تناول بعض الأطعمة للوقاية من تدهور الحالة الصحية، وللمساعدة في علاج هذا المرض.

وفي هذا السياق، قال الدكتور توماس زويفرلاين، أخصائي أمراض الجهاز الهضمي الألماني، إن التهاب الأمعاء يتطلب تغذية خاصة، حيث ينبغي الابتعاد عن مجموعة من الأطعمة.

وبحسب زويفرلاين فإنه من الضروري لمن يعاني التهابا في الأمعاء التخلي عن الأطعمة الغنية بالدهون، والأغذية المسببة للانتفاخ كالبقوليات والكرنب، والأغذية المسببة للإمساك مثل الشوكولاتة والموز والدقيق الأبيض، في حين ينبغي تناول الأغذية الغنية بالألياف الغذائية كالخضروات والفواكه ومنتجات الحبوب الكاملة.

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ومن المهم أيضا شرب السوائل بكثرة، حيث تعمل السوائل على تسييل الفضلات في الأمعاء، ومن ثم لا تتكون التهابات جديدة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.

يشار إلى أن التهاب الأمعاء مرض شائع يصيب الجهاز الهضمي، وهو عبارة عن تكوّن انتفاخات مجوفة كالجيوب في جدر الأمعاء.

وغالبا ما يشعر المرضى بألم في الجزء الأيسر السفلي من البطن، بالإضافة إلى حمى، كما يشكون من الغثيان أو الإسهال والإمساك.

وعادة ما يحدث هذا الداء في الأمعاء الغليظة، كما يمكن أن يظهر في الأمعاء الدقيقة في بعض الحالات.