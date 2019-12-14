تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كباب هندى

المقادير

3 x عدد فص ثوم مهروس

2 x معلقة كبيرة صلصة طماطم

2 x عدد قرن فلفل حامى

1 x عدد فلفل أصفر حلو

1 x معلقة صغيرة ملح (أو حسب الرغبة)

1 x عدد فلفل أخضر حلو

1 x عدد بصلة

1 x معلقة صغيرة بهارات لحمة

½ x كيلو لحمة مفرومة (ناعم)

½ x كيلو طماطم

½ x معلقة صغيرة فلفل اسود مطحون (أو حسب الرغبة)

الطريقة:

يخلط الثوم مع اللحمة، ويضاف الملح والبهارات ثم يشكل كرات صغيرة.

نقوم بتشكيل اللحم كرات ثم نقوم بقلى كرات اللحمة بالزيت وتترك جانباً.

يقطع البصل والفلفل الحار والألوان رفيع ويقلى بالزيت ثم يرفع جانباً.

تسلق الطماطم قليلاً ثم تقشر وتطحن بمحضرة الطعام.

توضع في الحله وتترك تغلي. يضاف معلقتين الصلصة.

يحرك مع قليل من الملح والبهارات، تضاف كرات اللحم مع الفلفل والبصل وتترك تغلي على نار هادئة مدة 10 دقائق ثم يقدم الكباب الهندي. يقدم ساخنا مع أرز أبيض.بالهنا والشفا.

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