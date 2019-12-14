تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كرات اللحمة المحشية موزاريلا

القاهرة - لايف ستايل المقادير 1 x عدد بيضة (بياض فقط)

1 x معلقة صغيرة ملح (أو حسب الرغبة)

1 x عدد بيضة

1 x كيلو لحمة مفرومة

1 x معلقة صغيرة بودرة ثوم

1 x كوب جبنة موزريلا

1 x كوب بقسماط مطحون

½ x معلقة صغيرة فلفل اسود مطحون الطريقة: نحضر طبق عميق نخلط فيه اللحمة المفرومة مع البقسماط و البيض و بياض البيضة و الثوم البودر و الملح والفلفل جيداً.

نقوم بتشكيل اللحمة على هيئة كرات ونضع في كل كرة بعض من الجبنة الموزاريلا ونكورها مرة أخرى.

نضع كرات اللحمة في صينية مدهونة بالزيت ثم ندخلها الفرن حتى تنضج تماماً وتحمر لمدة ساعة.

تقدم مع مكرونة اسباجيتي وبالهنا والشفا. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير طاجن بامية باللحمة تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الأرز باللحمة والزبادى

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