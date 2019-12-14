شكرا لقرائتكم خبر عن CDC: فيروس انفلونزا غريب يجتاح أمريكا يصيب 2.6 مليون ويحصد أرواح 1300 شخص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها CDC أن الأنفلونزا تكتسح الولايات المتحدة مبكراً وأدت إلى وفاة 1300 شخص حتى الآن بعد إصابتهم بسلالة "غريبة " من الفيروس، مؤكدة أن الفيروس يشهد موسم خطير للغاية خاصة على الأطفال و يستمر لفترة أطول من المعتاد.

ووفقا لما كشف عنه تقرير لصحيفة "ديلى ميل البريطانية" مات 1300 شخص ، من بينهم 10 أطفال نتيجة لإصابتهم بفيروس الأنفلونزا السنوي "واسع الانتشار" في 23 ولاية أمريكية.

وأكد الخبراء إن هذا الموسم قد يبلغ ذروته في وقت مبكر ولكنه يدوم لفترة أطول من معظمه، حيث أن إنفلونزا B / Victoria نشطة بشكل غيرعادي لهذا الوقت من العام، مما يعني أن الأطفال قد يكونون أكثرعرضة للإصابة بالعدوى.

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وأكد مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها إن موسم الأنفلونزا وصل مبكرا، والفيروس نشط الآن في جميع أنحاء البلاد بالولايات المتحدة الأمريكية، وقد مرض حوالي 2.6 مليون شخص بالفعل.

تتوقع المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها الآن أن يصل موسم الذروة إلى ذروته في أواخر شهر ديسمبر في وقت مبكر بشكل غيرعادي للوباء السنوي.

تم حتى الآن نقل 23 ألف شخص إلى المستشفى وتوفي 1300 شخص بسبب الأنفلونزا هذا العام، 10 من هؤلاء كانوا من الأطفال.

ويؤكد مسؤولو مراكزالسيطرة على الأمراض على أهمية تطعيم الأطفال الذين تزيد أعمارهم عن ستة أشهر من خلال هذا العام، المصمم للحماية من فيروس B / Victoria المنتقل لهذا العام.