تعرف على الغذاء الرئيسي للدماغ!

السبت 14 ديسمبر 2019

الدماغ هو الجزء المسؤول عن كلّ حياتنا من ناحية الإدراك والإنصات ووعي الأمور والحقائق والإستنتاج، فالعقل هو الإنسان بحدّ ذاتهِ ومن غيرهِ لا تجري الحياة، ولأنّ سلاح الحياة هو العقل يجب أن نحافظ على هذه النعمة التي وهبنا الله تعالى لنا، والمعلوم أنّ الدماغ جزء كأي جزء في أجسامنا يحتاجُ إلى العناية الصحيحة حتّى يكون العقل سليم.



الغذاء الرئيسي للدماغ

- الجلوكوز : وهي المادة الرئيسيّة التي تعتبر مصدر لغذاء الدماغ أو العقل بشكل أخصّ، وهذه المادّة توجد في الأغذية الكربوهيدراتيّة والتي يقوم الجسم بتحويل هذه المادّة إلى الجلوكوز وتخزين الزائد منها بصورة جلايكوجين داخل الكبد والعضلات، بالتالي كلّما تناولنا كميّات أكبر من الكربوهيدرات كان عمل الدماغ أفضل، حيث أثبتت دراسات عالميّة حول الدماغ وأظهرت أنّ الدماغ يستهلك 40% من الكربوهيدرات خلال فترة الخمول، لذلك لو تخيّلنا عند خروجك من إمتحان مادّة معيّنة قد تشعر بعدها بالجوع وذلك لأنّ الدماغ يحتاج إلى الجلوكوز بعد أن إستهلكَ كميّات كبيرة منها.

هناك بعض الأطعمة التي تعتبر مصدر من مصادر الجلوكوز وهي : الخضار بجميع أنواعها، الفول، الحبوب الكاملة، والفواكه والتي تحتاج إلى وقت حتّى يتم تحويل المادّة الموجودة فيها وهي الفركتوز إلى الجلوكوز، العنب، والتمر، والإبتعاد عن السكّر والأطعمة المضاف لها.

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- القهوة : إنّ الشرب فنجان من القهوة أو فنجانين لا أكثر يعمل على تنشيط القدرات الدماغيّة بطريقة أسرع وفعاليّة أكبر، ولكن الإكثار من شرب القهوة وهم المدمنين عليها قد يؤثّر على عمل الدماغ وخاصّةَ في الليل الذي يزيد من القلق والأرق وعدم القدرة على النوم ويؤثّر في القدرة الذهنيّة في اليوم الذي يليهِ، وأفضل وقت لشرب القهوة لزيادة التركيز عند الدماغ هي فترة الصباح وتعتبر مصدر من مصادر التي تقوّي عمل الدماغ بشكل سليم.

- الحديد : إنّ الحديد يساعد في نقل الأكسجين إلى الخلايا وخصيصاُ في منطقة الدماغ، فالعلاقة بين الحديد والأكسجين متزامنة فإذا نقص الحديد في الجسم يقل الأكسجين المنتقل إلى الدماغ والعكس صحيح، فإنّ النقص بالحديد يؤدّي إلى مشاكل كثيرة منها الإحساس بالتعب، وفقدان في الذاكرة، وضعف في التركيز والحماس وانخفاض معدّل إنتاج الإنسان خلال اليوم.

- الفيتامينات : وخاصّةَ فيتامينات B وهي (B1, B2, B6, B12) فإنّ قلّة هذه الفيتامينات تؤدّي إلى مشاكل كثير في الدماغ كقلّة التركيز والتشويش واضطراب في المزاج وضعف في الذاكرة بشكل كبير، وإنّ أهم فيتامين هو B12 وهو فيتامين في غاية الأهميّة، فعندما يشعر الشخص بوجود في ضعف في الذاكرة والتركيز وتذكّر الامور والكآبة فعليهِ أن يعرف أنّهُ هناك مشكلة في هذا الفيتامين وعليهِ بفحص مخبري لنسبة الفيتامين وإيجاد العلاج عن طريق طبيب مختصّ سواء كان العلاج عن طريق الحبوب او إبر تزوّد بجرعات خلال فترة معيّنة.

- ممارسة الرياضة : الرياضة مفيدة جدّاً للجسم وللعقل بالتحديد، لأنّ الرياضة تقوم على إفراز هرمون الأندروفين والتي تمنح لممارسين الرياضة بالشعور بالحيويّة والنشاط والنشوة وتقتل الكآبة عند الشخص لشعورهِ بأنّهُ عنصر فعّال، وهذه المادّة هي طبيعيّة يفرزها الجسم.

- البوتاسيوم : إنّ نقص البوتاسيوم تسبّب الكثير من المشاكل عند الشخص منها سوء المزاج والأطباع السيّئة واضطرابات في الرؤيا وحبّ النوم، فإذا شعرتَ بتلك الأعراض عليكَ بالفحص ومعرفة كميّة البوتاسيوم ومحاولة الإكثار من الأطعمة التي تحتوي عليها.