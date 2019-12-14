امرأة تخسر 100 كيلوغرام من الوزن خوفًا من أن تتحول لأضحوكة بين الناس

خسرت امرأة في ولاية أوكلاهوما الأمريكية 100 كيلوغرام من الوزن، خوفا من أن تتحول إلى "ميمز" على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، اكتسبت ميغان ماكورماك، وهي أم عزباء لطفلين، ومديرة في إحدى الصيدليات الكثير من الوزن بسبب عملها بنوبات ليلية الأمر الذي دفعها لاتباع نظام حمية خاطئة وتناول الوجبات السريعة قبل النوم.

وخلال مدة قصيرة أصبح وزن ميغان 176 كيلوغراما، الأمر الذي أثار مخاوفها من أن يتم التقاط صور ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.

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وبحسب الصحيفة، كانت المرأة تشعر بالذنب تجاه أطفالها لعدم قدرتها مرافقة أطفالها إلى مدينة الملاهي ومشاركتهم في ركوب مختلف الألعاب.

وفي تشرين الأول /أكتوبر 2018، قررت المرأة الخضوع لعملية ربط المعدة وقامت بممارسة التمارين الرياضية خمس مرات في الأسبوع. بالإضافة إلى ذلك، غيرت نظامها الغذائي، وبدأت بتناول الطعام خمس مرات في اليوم بكميات قليلة وإعطاء الأولوية للأطعمة البروتينية. ونتيجة لذلك، تمكنت من خسارة 101 كلغ من الوزن.

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