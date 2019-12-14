خسرت امرأة في ولاية أوكلاهوما الأمريكية 100 كيلوغرام من الوزن، خوفا من أن تتحول إلى "ميمز" على مواقع التواصل الاجتماعي.
ووفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، اكتسبت ميغان ماكورماك، وهي أم عزباء لطفلين، ومديرة في إحدى الصيدليات الكثير من الوزن بسبب عملها بنوبات ليلية الأمر الذي دفعها لاتباع نظام حمية خاطئة وتناول الوجبات السريعة قبل النوم.
وخلال مدة قصيرة أصبح وزن ميغان 176 كيلوغراما، الأمر الذي أثار مخاوفها من أن يتم التقاط صور ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.
اقرا ايضاً:
الحكم بالسجن ضد سيدة زيفت معلومات في سيرتها الذاتية للحصول على عمل
وبحسب الصحيفة، كانت المرأة تشعر بالذنب تجاه أطفالها لعدم قدرتها مرافقة أطفالها إلى مدينة الملاهي ومشاركتهم في ركوب مختلف الألعاب.
وفي تشرين الأول /أكتوبر 2018، قررت المرأة الخضوع لعملية ربط المعدة وقامت بممارسة التمارين الرياضية خمس مرات في الأسبوع. بالإضافة إلى ذلك، غيرت نظامها الغذائي، وبدأت بتناول الطعام خمس مرات في اليوم بكميات قليلة وإعطاء الأولوية للأطعمة البروتينية. ونتيجة لذلك، تمكنت من خسارة 101 كلغ من الوزن.
قد يهمك ايضاً:
إحدى الحالات الصحية النادرة تتسبب في "اختفاء" العظام من أصابع امرأة وانكماشها
شرطة شيفليد تطلق سراح امرأة شنقت طالبة بثيابها وأسقطتها أرضاً بسبب الحجاب
كانت هذه تفاصيل خبر امرأة تخسر 100 كيلوغرام من الوزن خوفًا من أن تتحول لأضحوكة بين الناس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.