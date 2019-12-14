فيديو معلوماتى.. 13 فائدة لا تتوقعها عن الشيكولاتة.. تحمى قلبك وتنشط ذاكرتك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لو من عشاق الشيكولاتة، اعرف أنها تحتوى على العديد من المواد المفيدة لجسمك، فالشيكولاتة وخصوصا الداكنة غنية بالمعادن، مثل الحديد والماغنيسيوم والزنك، حيث يحتوى الكاكاو فى الشيكولاتة الداكنة أيضًا على مضادات أكسدة تسمى الفلافونويد، والتي قد توفر العديد من الفوائد الصحية لجسمك.
الشيكولاتة تأتي من الكاكاو، وهو نبات يحتوى على مستويات عالية من المعادن ومضادات الأكسدة.تعرف على أهم فوائدها الصحية:
1ـ تحمى قلبك
2ـ تساعد فى تحسين الذاكرة وتمنع الإصابة بالزهايمر.
3ـ تساعد فى تجنب حروق الشمس
4ـ تعدل مزاجك وتحارب الاكتئاب وتشعرك بالسعادة.
5ـ تعمل على خفض مستويات الكولسترول فى الدم.
6ـ تقلل الشعور بالتعب وتساعد على أداء التمارين الرياضية.
7ـ تساعد فى خفض ضغط الدم
8ـ تقلل من مضاعفات الحمل
9ـ تساعد مرضى السكر وتعمل على تحسين وظيفة الأنسولين.
10ـ تقلل الرغبة الشديدة فى تناول الطعام وتساعد فى خفض الوزن
11ـ تحسن النظر وتعالج السعال
12ـ تنشط وتحسن الدورة الدموية وتمنع تجلط الدم.
13ـ تقلل فرص الإصابة بالسرطان
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