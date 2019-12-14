فوائد زهرة البابونج لذكاء التلاميذ الصغار

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 14 ديسمبر 2019 10:39 صباحاً - يعتبر نبات البابونج من النبات العطرية الطبية التي كثر الحديث عن فوائدها ، ولذلك فالعلم يكتشف كل يوم الجديد حول هذه الزهرة التي تحتوي على المواد الفعالة للنبات، وقد اعتد البعض ان المادة الفعالة توجد في الجذور، ولذلك تقدم _ أخصائية التغذية الدكتورة أية لافي _بعضاَ من فوائد زهرة البابونج للصغار وخاصة فيما يخص الذكاء وسرعة الحفظ والتركيز كما يلي: زهرة البابونج والأطفال: يفيد مغلي أزهار البابونج في زيادة نسبة الذكاء والحصول على الذكاء المفرط لدى الأطفال الصغار.

يفيد مغلي زهرة البابونج في علاج الكسل والخمول عند الأطفال وخصوصاُ في فصل الشتاء.

ويفيد المغلي من هذه الزهرة العشبية في ضبط إفرازات الغدة الدرقية. فوائد زهرة البابونج الأخرى: يفيد في علاج دهون الكبد.

يحصل طفلك على الوزن المثالي خاصة أن ظاهرة السمنة لدى الأطفال أصبحت منتشرة ومقلقة.

ويفيد مغلي زهرة البابونج في الحصول على بشرة ناعمة للأطفال.

يقي الأطفال من جفاف الجلد في فصل الشتاء. مغلي البابونج مهديء لأعصاب الأطفال.

يفيد في علاج المغص.

ويقوم مغلي زهرة البابونج بتنظيف الكلى.

يعاني الكثير من الأطفال من ظاهرة ارتفاع ضربات القلب التي يسببها تسوس الأسنان، وكثرة السكريات، ولذلك يعمل البابونج على تنظيم ضربات القلب المزعجة والمقلقة لدى الأطفال. Advertisements هل للبابونج استخدامات موضعية؟ يمكن استخدام البابونج من الخارج في الحالات التالية: يعالج التهابات اللثة في حال تم استخدامه كغرغرة.

يعالج البابونج التهابات الجلد في حال استخدامه كمادات خارجية.

يعالج البابونج الجروح الغير ملتئمة إذا مسحت بمستحلب البابونج. البابونج وأمراض الجهاز التنفسي: يعالج المجاري التنفسية المسدودة عند الطفل عن طريق تبخيرة البابونج ويتم تطبيقها كما يلي: يغلى الماء جيداً.

يرفع عن النار ويضاف له زهور البابونج.

يغطى لعدة دقائق.

ثم يرفع الغطاء ويعرض وجه الطفل للبخار المتصاعد ويغطى وجه الطفل بفوطة جافة لكي يحتفظ بالبخار لأطول مدة ممكنة.

ويترك الطفل تحت الفوطة بحرص لكي لا ينسكب عليه الوعاء الساخن ولا يحترق وجهه، وعلى الأم مساعدته في الاستنشاق الآمن.

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