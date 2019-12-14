أضرار الإمساك على الحامل أسبابه وأضراره وعلاجه

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 14 ديسمبر 2019 10:39 صباحاً - الإمساك حالة من قيام الحامل بالتغوط 3 مرات أو أقل في الأسبوع، وهو ليس مشكلة خطيرة بدليل أن نصف الحوامل يعانين من الإمساك في فترة الحمل، لكنه يسبب قلقاً وإزعاجاً للحامل إن تكرر دون علاج...حيث يؤدي إلى الإصابة ببواسير الحمل. عن المشكلة والعلاج يحدثنا الدكتور بهاء حماد استشاري طب النساء والولادة. أسباب الإمساك الإمساك يسبب حالة من عدم الرغبة في تناول الطعام مع إحساس بالتعب والقلق وعدم الارتياح والانزعاج، إضافة إلى الشعور بالصداع وانتفاخ وتقلصات في البطن وآلام... وشعور بامتلاء المعدة.

الأسباب كثيرة: منها التغيرات الهرمونية والجسمانية التي تحدث للحامل خللاً في الجهاز الهضمي؛ حيث يزداد معدل هرمون البرجسترون أثناء الحمل، فيتسبب في استرخاء عضلات الجسم بما فيها الأمعاء، فينتج البطء في عملية الهضم. تناول الحامل لأقراص الحديد لتعويض نقصه في الدم خلال الشهور الأخيرة من الحمل، إضافة إلى الضغط على الرحم المتمدد والذي يضغط بدوره على الأمعاء.

الحامل في أشهرها الأولى تعاني من قلة الشهية والغثيان والقيء، وبالتالي كمية الطعام تكون قليلة، والأمعاء بطيئة في عملها فيحدث تأخير في طرد الفضلات من الجسم، وهذا يؤدي إلى ما يشبه الإمساك. عدم ممارسة التمارين الرياضية التي تنشط الدورة الدموية؛ مما يجعل أجهزة الجسم تعمل بحركة بطيئة أكثر، كما أن حجم الجنين في الشهور الأخيرة يضغط على الأمعاء مما يبطئ حركة الطعام فينتج الإمساك.

ويأتي الإمساك للحامل نتيجة لتناول الطعام الصلب الخالي من الألياف، مع وجود اضطرابات نفسية كالخوف والقلق من الولادة، وجفاف الجسم، وتناول أدوية الحديد والمضادة للحموضة أو أمراض الجهاز التنفسي. Advertisements علاج الإمساك أولها شرب الماء والسوائل بكثرة، تناول غذاء صحي مليء بالألياف؛ 25- 30 جراماً يومياً من الألياف مع الإكثار من الفواكه والخضراوات، والحبوب، والخبز والبطيخ والحليب.

قسمي وجباتك إلى 6 وجبات صغيرة يومياً، ؛ لتيسير عملية الهضم وعدم الضغط على المعدة، ولا تنسي الرياضة 3 مرات أسبوعياً من 20 - 30 دقيقة في كل مرة، كما يمكنك السير أو السباحة أو مزاولة تمارين اليوجا. داومي على النوم على أحد جانبيك، ولا تنامي على ظهرك...خاصة بعد مرور الأشهر الثلاث الأولى، ولا تقفي ولا تجلسي لفترات طويلة، ومارسي السير كل ساعة وتحريك جسمك بضع دقائق.

محاولة شرب كوبين من الماء على الريق يومياً، تناولي الخس والجرجير والبقدونس؛ فهي تحتوي على ألياف عالية. ضعي العسل في كوب ماء وأذيبيه، واشربيه قبل النوم أو في الصباح على الريق، وأكثري من تناول التين والعنب والكيوي والبرتقال، وابتعدي عن الموز وقللي من اللبن الرائب والأجبان، واستعيضي عنها بالحليب الطازج.

تناولي جذور عشبة الشبت، الكمون المغلي، الينسون، وضعي حبوب زهر البرتقال في الماء وتناوليه، بذور الكتان والبابونج ومغلي الحلبة بالماء، والكزبرة وكذلك عشبة الصبار. أضرار الإمساك استمرار الإمساك يشكل جلطة دموية داخل الباسور...مما يؤدي إلى تكّون كتلة كبيرة مؤلمة جداً...تؤثر على المشي والجلوس، وإخراج البراز لدى الحامل... ويجعله أمراً صعباً.

البواسير التي تتشكل أثناء الحمل تزول بعد الولادة مباشرة...إذا تمت السيطرة عليها، وبالماء الدافئ وكمادات الثلج يمكن تلافي الكثير من آلام البواسير...مع الالتزام بالوقاية من الإمساك أصلاً.

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