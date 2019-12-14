هل علينا حقاً أن نمضغ اللقمة 32 مرة؟

السبت 14 ديسمبر 2019

هناك نصائح كثيرة تتحدث عن أهمية مضغ اللقمة والأمهات عادة يطلبن من أولادهن ان يتناولوا الطعام ببطء. وهناك من يقول إن الأكل بسرعة بدون المضغ جيداً يؤدي الى البدانة ... وهل صحيح ان مضغ اللقمة 32 مرة يجعلك تفقد وزنك؟



حركة المضغ

مضغ الطعام ببطء ولعدة مرات كان طريقة متبعة للتحكم بالوزن لعقود. وقد سطعت هذه الفكرة بعد إصدار كتاب عن البدانة في العام 1926 للطبيب ليوناردو ويليامز.

لاحظ هذا الطبيب أن المعدة تحتاج إلى أن يتم طحن الطعام جيداً في الفم وأن يتشرب اللعاب جيداً حتى تعمل كما يجب.

في العقود الأخيرة أصبحت الأنظمة الغذائية العاملة على تنحيف الوزن تشمل إضافة الى أشياء أخرى مسألة أهمية مضغ الطعام جيداً حتى يساعد الشخص نفسه على تنزيل الوزن. ومن النصائح في هذا المجال ضرورة وضع السكين او الملعقة جانباً بين لقمة ولقمة حتى تعوّد نفسك على البطء بالمضغ .

ما الذي يحدث عندما تمضغ؟

عندما تأكل، أنت تمضغ الطعام إلى جزيئات صغيرة وتخلطه باللعاب.. يبدأ اللعاب بعملية الهضم وتفكيك الطعام. هذه العملية تستمر حتى يصل الطعام إلى المعدة حيث يمتزج مع أحماض المعدة.

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جزيئات الطعام المتجزئة تنتقل إلى الامعاء مع العناصر الغذائية والماء الذي تمّ امتصاصه أثناء عملية الهضم والأجزاء التي لم يتم هضمها من ألياف واطعمة غير مهضومة تخرج من الجسم. إن مضغ الطعام يسمح لهذه العملية بأن تبدأ وتستكمل بشكل جيد.

كلنا نلاحظ ما الذي يحدث عندما نأكل الذرة والبازلاء .. إنها لا تهضم جيداً .. والسبب أن الغلاف الخارجي لهذه الأطعمة يقاوم أحماض المعدة. وإن لم تمضغها جيداً، لن تستطيع معدتك هضمها.

بعض الناس يعتقد أن عدم هضم المعدة لبعض الأطعمة أمر جيد لتنزيل الوزن.. ولكن هذا تفكير خاطئ.

وهناك حاجة إلى قضاء الوقت الكافي اثناء تناول الطعام من أجل ان يعرف الدماغ أنك أكلت. فإذا أكلت بسرعة جداً، فهذا قد يعني أنك أكلت الكثير قبل أن تدرك أنك أفرطت في الطعام. وهذا هو السبب الذي يجعل من الأفضل أن تتباطأ بتناول الطعام لمساعدة نفسك على تنزيل وزنك.

يجب أن يكون الطعام على تماس مع الأمعاء لتحفيز الهرمونات التي تنظم الشعور بالجوع. لقد أثبت هذا دراسات كثيرة. فالباحثون في جامعة Birmingham أكدوا أن المضغ جيداً لا يخفف فقط من كميات الطعام التي تأكلها بل يساعد أيضاً على التخفيف من تناول الوجبات الخفيفة أيضاً.

وبيّن باحثون آخرون ان الاشخاص البدينين يمضغون الطعام أقل ولمدة قصيرة.. والواقع ان هذه الأبحاث تؤكد دور المضغ في التخفيف من كميات الطعام والمساعدة على تخفيف الوزن.

ولكن لماذا 32 مضغة؟ إنه رقم عشوائي في الحقيقة.. والغرض منه أن عليك أن تمضغ وتمضغ حتى تطحن الطعام جيداً وحتى ينهضم جيداً وحتى يعرف الدماغ أنك أكلت فيعطي الأمر بالشبع.