هذا ما يفعله النيسكافيه في جسم الانسان!

السبت 14 ديسمبر 2019

ما السر في بن القهوة والنسكافيه والذي يبقي المرء نشيطا ومستيقظا ؟



السر في ذلك هو احتوائهم على مادة الكافيين المنشطة للدماغ والأعصاب والدورة الدموية , وإن تناولها بكميات معقولة لا بأس به ويؤدي إلى نتائج إيجابيه ولكن للأسف الشديد فان الإسراف في تناولها يجلب سلبيات كثيرة وكما يقولون فلكل شيء إذا ما تم نقصان أو أن الشيء إذا زاد عن حده انقلب عليه و يصبح وخطرا يصعب معالجته .

Advertisements

ماهي أضراره اذا تم تناوله بكثرة ؟

الأضرار تكمن بتعود الجسم على مادة الكافيين ومع الزمن يصبح مدمنا عليها ولا مناص للتخلي عنها وقد تعود الجسد على تعاطيها , ومن الضرار التي يجلبها تناول النسكافيه هو اضطراب مواعيد النوم ومدته والسهر والقلق الدائم , وهي أيضا تعمل على إنقاص الشهية لدى الانسان فتراه يهزل ويضعف مع الأيام , وقلما تجد من يدمن على البن والقهوة والنسكافيه ولا يدخن , ارتبط شربها بتناول سيجارة معها وخصوصا في بلادنا العربية , كوب من النسكافيه يعني تدخين سيجارة معها و شران لا بد لهما من الالتقاء عند أكثر الشعوب , وإحداها تشجع الأخرى , ومن مضار تناول النسكافيه أيضا هو أن الانسان إذا لم يتناولها لسبب من الأسباب وكان مدمنا عليها تجده عندئذ يعاني من صداع في الرأس وعدم قدرة على التركيز أو إنجاز العمل المنوط به , فتراه ينتظر عاجزا مقيدا مستسلما حتى يتناول كوبا منها يسد النقص في مادة الكافيين لديه .ما العمل إذا ؟؟

فيجب ان نكون متوسطين ومعتدلين جدا فى تناولها وعدم المبالغه فى ذلك لا يكون هناك ضرر على صحتنا