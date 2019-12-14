وصفات طبيعية للتخلص من شمع الأذن الزائد

السبت 14 ديسمبر 2019

شمع الأذن، هو عبارة عن مادة طبيعية تنتجها الغدد في الأذن، والعمل الرئيسي للشمع هو حماية الأذنين من البكتيريا والجراثيم والعوامل الخارجية الأخرى.



ومن بعض أعراض تراكم شمع الأذن الزائد هي الشعور بآلام في الأذن، وفقدان السمع المؤقت والحكة. وهناك العديد من العلاجات الطبيعية البسيطة لإزالة شمع الأذن، قد تحتاج إلى تكرارها عدة مرات تبعا لمدى تراكم الشمع. ومع ذلك، لا تستخدم هذه العلاجات إذا كان لديك طبلة الأذن مثقوبة.

وفيما يلي أهم 6 علاجات المنزلية لإزالة شمع الأذن وفقاً لما ذكره موقع "top10homeremedies" :

الماء المالح

المياه المالحة هى الحل الأفضل لإزالة شمع الأذن التي يمكن استخدامها في المنزل. فإنه يساعد على تليين الشمع المتراكم داخل الأذن، مما يجعل من السهل التخلص منه.

ماء الأوكسجين

بيروكسيد الهيدروجين هو علاج آخر فعال لتراكم الشمع الزائد. حيث يمكن من إزالة شمع الأذن بسهولة.

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زيت الأطفال

يساعد على تليين الشمع وتسهيل زواله.

الخل

تُعد وسيلة قديمة لإزالة الشمع الزائد، بالإضافة إلى التخلص من البكتريا والفطريات، وبالتالي منع أي نوع من عدوى الأذن.

زيت الزيتون

طريقة بسيطة لإزالة شمع الأذن الزائد هو زيت الزيتون. فزيت الزيتون يمكن أن يخفف من وجود الشمع في الأذن، وبالتالي يقلل من خطر عدوى الأذن.

صودا الخبز

صودا الخبز هو علاج طبيعي للشمع الزائد في الأذن، حيث يمكن أن يخفف من صلابة الشمع.