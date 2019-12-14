ما هي أسباب ظهور التجاعيد مبكرا؟

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السبت 14 ديسمبر 2019
يبدو أن ظهور التجاعيد مبكرا وذبول بشرة الوجه هما أكثر مشاكل المظهر الخارجي للإنسان انتشارا في الوقت الحاضر والتي تشغل بال مرضى أطباء التجميل.
يفترض علماء من الولايات المتحدة أن هذه العلامات المبكرة للشيخوخة وتشوه المظهر الخارجي يمكن منعها دون مراجعة أطباء التجميل.
توصل علماء جامعة كارولينا الشمالية إلى أن ما يساعد على ظهور التجاعيد وذبول البشرة هو المخدات الناعمة. وحسب قول الأطباء فإن الجميع يعرفون فائدة النوم على فراش مرن، ولكن الجميع يختارون المخدات الناعمة لأنها مريحة دون النظر إلى عدم فائدتها للجسم.
يقول الخبراء إن "صحة الإنسان ومظهره الخارجي يرتبطان بنوع الفراش والمخدة التي يستخدمها في نومه". لذلك ينصحون بالنوم على مخدات صلبة لأن الناعمة جدا منها تسبب مشاكل لجلد الوجه. "المخدات الناعمة تسبب بطء حركة الدم مما يؤدي إلى ظهور التجاعيد وذبول البشرة وفقدان الجلد لمرونته".
كما ينصح الخبراء بعدم استخدام مخدات محشوة بريش الطيور، لأنها قد تحتوي على قراد الغبار (عث الغبار) الذي يسبب الحساسية والإصابة بمرض جلدي شبيه بـ "حب الشباب" (Demodicosis) الذي يشوه الوجه.
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