دراسة: العمر المثالي لإنجاب طفل ذكي

السبت 14 ديسمبر 2019

إنجاب طفل ذكي .. نقلا عن درسات بريطانية أجراها باحثون في مدرسة الإقتصاد و العلوم السياسية في العاصمة لندن ، فقد أظهرت الأخير أن مستوى ذكاء الطفل خصوصا أو الإنسان عموماً مرهون بدرجة كبيرة بعمر والدته عند إنجابه …



عادة ما نجد الطفل الثالث في العائلة ذكي من صغره..

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صحيفة إندبندنت واكبت البحث مع الباحثين و قد سربت كل ما يخصه ، أجمع الباحثون على أن الأطفال المولودون من أمهات عمرهم يتراوح م بين 30 سنة إلى 38 غالبا بل معظهم ذكيين بشكل ملموس و واضح من من هم ولدوا من أمهات في سن يتراوح ما بين 20 سنة إلى 29 سنة أو 40 سنة إلى 49 سنة.

أشارت الصحيفة البريطانية المذكورة نقلاً عن شخص شارك في البحث ، أن الأمهات في الثلاثينات من عمرهم يكونون في حالة نمط حياة سليمة من جميع النواحي أهمها الحالة المالية المستقرة ، فضلاً على أنهم يخططن للحمل بإهتمام أكبر.