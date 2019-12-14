شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تتغلب على مشاعر الحزن قبل احتفالات الكريسماس؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إذا كنت تشعر بالحزن أو تمر بأوقات عصيبة، فقد يمثل عيد الميلاد أو "الكريسماس" فرصة لتحويل حزنك إلى سعادة والتخلص من هذه المشاعر السلبية والضغوط الحياتية، فى هذا التقرير نتعرف على بعض الطرق العملية لمساعدتك في التعامل مع الحزن والهموم قبل احتفالات الكريسماس، وفقاً لموقع "Net doctor".

قالت الدكتورة ناتاشا بيلياني، استشاري الطب النفسي في مستشفى بريوري في لندن: "قد يكون التعامل مع المصائب والأحزان في وقت أعياد الميلاد قاسياً وصعباً، حيث يصعب الحزن خلال موسم من المرح العام، حيث يختلف الأمر عن الحزن على ذكرى في أي وقت آخر من العام، حيث إن المناخ العام يكون مليئا بالاحتفالات والأضواء والديكورات الاحتفالية في كل مكان، وأغاني عيد الميلاد فى الشوارع."



الكريسماس

وأضافت: "إذا كنت تمر بفقدان أحد أفراد أسرتك قبل عيد الميلاد أو الكريسماس، فاعلم أنك لست وحدك، على الرغم من أنها مؤلمة ومدمرة لكن يمكنك جعل موسم الأعياد يبدو محتملاً بدرجة أكبر."

ولا يقتصر الحزن دائمًا على فقدان أحد الأحباء أو المقربون، لكن هناك العديد من الأسباب الأخرى التي تجعلك تشعر بسوء المزاج فى هذا التوقيت، مثل: إصابة أحد أفراد أسرتك بمرض الخرف.

وقالت كارولين سكيتس، نائبة فريق التطوير المهني والتدريب المهني في Dementia UK""، إذا كنت ترعى شخصًا مصابًا بالخرف، فقد تعاني من الخسارة حتى لو كان الشخص لا يزال على قيد الحياة، حيث قد تبدأ العلاقات في التغير وقد يجد صعوبة في التعرف عليك."

يمكن أن يكون النظر إلى الصور العائلية وتشغيل الأغنية المفضلة وسيلة جيدة للتذكر سوياً.

مواجهة المرض في الكريسماس

المرض يمكن أن يجعل عيد الميلاد وقتا عصيبا، ووفقًا لفابيان بولين ، الرئيس التنفيذي ومؤسس منظمة "محاربة السرطان" ، فإن الكثير من الناس يعانون من الوحدة والعزلة في هذا الوقت من العام، وقد تكون هذه المشاعر ضارة بشكل خاص لأولئك الذين يكافحون السرطان.

وأضاف "في العام الماضي، شاركت المجلة الطبية البريطانية" بريتيش ميديكال جورنال "في بحث أظهر أن واحداً من كل خمسة مرضى بالسرطان يعانون من الاكتئاب، مقارنة بـ 1 من كل 20 شخصًا من الأصحاء."

نصائح للتغلب على الحزن قبل احتفالات الكريسماس

إليك بعض الأفكار العملية التي تساعدك على التغلب على هذه الصعوبات إذا كان هذا الوقت من العام صعبًا عليك.

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خطط للمستقبل

اقض بعض الوقت في التفكير في الاحتفالات وطقوس عيد الميلاد التي تشعر بالراحة من المشاركة فيها .

قرر ما تريد فعله خلال فترة الاحتفال ويوم عيد الميلاد نفسه، ولا تشعر بالإكراه على الاحتفال بالآخرين إذا كنت تفضل حقًا عدم المشاركة.

تكريم أحبائك

بينما قد تشعر بالألم، إلا أن تكريم أحبائك المفقودين من خلال الطقوس الروتينية، أو من خلال خلق إهداءات صغيرة لهم، يمكن أن يكون وسيلة مريحة للاحتفال بهم فى عيد الميلاد.

اطلب المساعدة

من الجيد دائمًا طلب المساعدة إذا كنت في حاجة إليها، حاول الانفتاح على الأصدقاء والأحباء ، وقضاء بعض الوقت معهم،لا تشعر بالخجل من طلب المساعدة إذا كنت لا تستطيع التغلب على المشاعر السلبية الساحقة لقتلك.

ساعد الآخرين

مساعدة الآخرين لها فائدة إضافية تتمثل في جعلك تشعر بتحسن فى حالتك النفسية، فضلاً عن تقديم إلهاء قوي عن مشاكلك.

دلل نفسك

قم بعمل الأشياء التى تحبها وتشعر بالسعادة فيها مثل: ممارسة هواية تفضلها، ممارسة الرياضة.