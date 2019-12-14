شكرا لقرائتكم خبر عن أنواع البطون التي تتكون عند الأنسان والان مع التفاصيل

السبت 14 ديسمبر 2019

فيما يلي أنواع البطون التي تتكون عند الأنسان .. تعرف على نوع "بطنك" وعالجه بهذه الطرق .



البطن المنتفخ

في العادة هذا النوع من البطون مألوف لدى الأمهات أو النساء اللواتي يعملن. إذا كنتم من أصحاب هذا النوع من البطن اختاروا الأطعمة التي تحتوي على الكثير من الألياف والخضروات الخضراء اللون والحبوب الكاملة ولا تنسوا أن تشربوا الكثير من الماء.

قوموا بالتمارين التي تشدّ العضلات:

- تمددوا على بطنكم واتّكئوا على القسم الأمامي من ساعديكم

- ادفعوا جسمكم بعيدًا عن الأرض

- إرفعوا أصابع قدميكم وكوعيكم حتى يصبح جسمكم متوازيًا مع الأرض

قوموا بهذا التمرين يوميًا لمدة 10 ثوانٍ في بادئ الأمر لكي تصبح هذه المدة مع الوقت دقيقة واحدة.

بطن الأم

هذا النوع نموذجي عند النساء بعد الولادة.

عليك تناول الأوميغا 3 والأوميغا 6 (وزيت الكتان هو مصدر ممتاز للنباتيات).

تناولي المكسرات ( الجوز واللوز والبندق) وزيت الزيتون والزيتون يوميًا.

مارسي تمارين كيغيل Kegel لأنها تساعد على تصغير المعدة ولا تمارسي تمارين البطن بعد الولادة.

البطن المنفوخ مثل البالون عادة يكون مسطّحًا في الصباح ولكنه ينتفخ أثناء النهار بسبب الغازات أو المشاكل الهضمية. ربما تستهلكون طعامًا لا تتحمّلونه. هؤلاء الأشخاص بشكل عام يعانون من حساسية على غلوتين القمح الذي يمكنه أن يسبب التهاب الأمعاء فتنتفخ المعدة.

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البطن الذي يشبه دولاب الإنقاذ

إذا كنتم من أصحاب هذا النوع فربما أنتم تجلسون طوال الوقت وراء طاولة عمل أو على أريكة أو أنكم انفعاليين كثيرًا وتأكلون طوال الوقت. وعلى الأرجح أنتم تستهلكون الكثير من السكر والكاربوهيدرات كالبسكويت والحلوى والخبز الأبيض والمعكرونة والأرز كما أنكم تستهلكون الكحول.

من أجل التخلّص من الدهون وشدّ بطنكم عليكم تخفيف استهلاككم للكحول وتجنّب الوجبات الخفيفة.

تناولوا منتجات صحية واصعدوا السلالم عوضًا من استخدام المصعد واستفيدوا من كل مناسبة لكي تمشوا. لستم مجبرين على ممارسة التمارين المكثفة في النادي.

يكفي أن تقوموا ببعض النزهات وبعض التمارين الصغيرة في المنزل أو أن تمارسوا اليوغا

البطن الذي يسببه الضغط النفسي

تتواجد الدهون في المنطقة الوسطى من المعدة أي حول السرّة. عندما نكون متوترين نفرز مادة الكورتيزول وهي هرمون يحفّز الجسم على تخزين الدهون حول البطن.

إذا كنتم من هذا النوع عليكم أن تذهبوا إلى السرير باكرًا وأن تناموا أكثر. فالنقص في النوم يعطّل إنتاج اللبتين وهو هرمون يساعد على تعديل الشهية وعملية الأيض.

حاولوا أن تستريحوا أكثر وساعدوا أنفسكم من خلال تمارين التنفّس العميق والتأمّل والاستحمام قبل الخلود إلى النوم واحتساء الشاي بالبابونج.

خففوا استهلاككم للقهوة إلى فنجانين كحدّ أقصى. مارسوا اليوغا وقوموا بنزهات طويلة ومارسوا السباحة...

حاولوا أن تحددوا المنتجات التي تزعج معدتكم من خلال الخضوع لفحص عدم القدرة على تحمل بعض الأطعمة