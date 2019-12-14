على مرضى القلب تجنب هذا الأمر.. فما هو؟

السبت 14 ديسمبر 2019

استنتج العلماء أن "جلوس الشخص المصاب بأحد أمراض القلب لفترة طويلة مضر جداً بصحته".



توصّل إلى هذا الإستنتاج علماء من جامعة "أوتاوا" الكندية، بعد أن أجروا دراسة علمية شاملة شارك فيها 300 شخص يعانون من الذبحة الصدرية، بيّنت نتائجها أن "الجلوس لفترات طويلة يؤثر سلباً في صحة الأشخاص المصابين بأمراض القلب".

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وقبل أن يبدأ العلماء مراقبة حالة المشتركين الصحية اطلعوا على زيادة الجهد البدني خلال الدراسة، حيث كان على هؤلاء الأخيرين يومياً حمل جهاز خاص يسجل نشاطهم البدني خلال النهار.

وهذا الجهاز سمح للباحثين بالتعرف على نمط حياة المشتركين في الدراسة، والوقت الذي قضاه كل منهم جلوساً.

وأخذ الباحثون في الإعتبار كل المسائل المتعلقة بصحة المشتركين في الدراسة قبل الخروج باستنتاجاتهم. أما المؤشرات الأساسية التي اعتمدها الباحثون فكانت مؤشر كتلة الجسم ومدى تحمل القلب للجهد المبذول، حيث تبين ان قيمة هذين المؤشرين كانت اعلى بكثير عند الذين كانوا يقضون وقتاً طويلاً في حالة خمول، كما تبين ان الرجال يقضون ساعة في الجلوس أكثر من النساء يومياً.