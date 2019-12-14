5 خلطات للتخلص من الرؤوس السوداء!

السبت 14 ديسمبر 2019

من أكثر المشاكل إزعاجاً لدى الجميع خاصة النساء هي ظهور الرؤوس السوداء التي يمكن أن تتفاقم لتصبح بثور.



وتظهر هذه الرؤوس في البشرة الدهنية بسبب زيادة الدهون وتراكم الشوائب فيها، وإذا كنت تعاني من هذه المشكلة وتريد التخلص منها، هذه الخلطات والوصفات الطبيعية ستخلصك من الرؤوس السوداء نهائياً، وهي:

- خلطة الليمون والبيض: اخلط بياض بيضة مع عصير ليمونة، وضع الخليط على أنفك وأتركه لمدة ربع ساعة، من ثم إغسله جيداً بالماء.

- خلطة الليمون والشوفان: اخلط ملعقتين كبيرتين من الشوفان مع ثلاث ملاعق كبيرة من اللبن أو الزبادي وملعقة ليمون وأخرى من زيت الزيتون، ضع الخليط على وجهك لخمس دقائق من ثم إغسله بالماء البارد.

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- خلطة الخل والنشا: ضع القليل من النشا مع الخل لكي يصبح لديك مزيج سميك، من ثم ضعه على أنفك وأتركه ليجفّ، بعدها أفركه جيداً. كرر هذه الخلطة يومياً لمدة أسبوع.

-خلطة العسل والقرفة: أمزج 3 ملاعق من العسل مع ملعقة قرفة، وضعه على أنفك لمدّة ساعة، ثم إغسل بالماء الدافئ، من ثم إمسح بقطعة من القطن المبللة بماء الورد لإنعاش البشرة. كرر هذه العملية يومياً لمدة أسبوعين، ستلاحظ أثنائها اختفاء الرؤوس السوداء تماماً.

- البخار: سخنّ الماء على النار وعرض بشرتك له لمدّة 5 دقائق، فهذه الطريقة تساعدك على إزالة الرؤوس السوداء.

كل هذه الخلطات لا تقتصر فقط على منطقة الأنف وإنما يمكنك إستخدامها على كامل الوجه.