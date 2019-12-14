لهذا السبب "لعن الله النامصة والمتنمصة"!

السبت 14 ديسمبر 2019

من شروط الايمان ان يكون المؤمن على يقين بأن الله عز وجل هو خالقه وهو سبحانه وتعالى أعلم بمن خلق ،فالمولى عز وجل لا يأمرنا بشيء ولا ينهانا عن شيء إلا لحكمة ، قد لا تستطع عقولنا ان تدركها .



فعلى الرغم من ان شكل الحاجب يكون له بالغ الاثر في جمال الوجه ومع ذلك فقد لعن الله من تقوم بنمص حواجبها .فيما ورد في صحيح مسلم عن ابن مسعود رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم” لعن الله النامصة والمتنمصة ”

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ومع التقدم العلمي الذي يشهده العالم تتضح لنا الحكمة في هذا التحريم ،حيث ذكرت صحيفة المانية مقالاً لطبيب متخصص في الاورام السرطانية يربط فيه بين الاصابة بسرطان الثدي وبين نمص الحواجب ، حيث اشار الطبيب في مقاله الى ان اقتلاع الشعرة من منطقة الحاجب يؤدي الى حدوت تجمعات دموية قد تتاكسد في مكان الشعر وتنزل بعد فترة ، ومع تكرار عملية النمص سوف تتجمع الكثير من تلك التجمعات مما يسمح بتكون سرطانات .

وقد اجريت دراسة بمستشفى حسين مكي بالكويت حيث أكدت تلك الدراسة الى ان هناك ارتباطاً وثيقاً بين نمص شعر الحاجبين وبين الاصابة بسرطان الثدي .

ومع بداية كل يوم تتوالى التقدمات العلمية التي تؤكد لنا ان شريعة الله فيها العصمة والنجاة من كل مكروه .