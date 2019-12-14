هذا ما يحدث عند تلميع أثاث منزلك بالشاي!

السبت 14 ديسمبر 2019

نظافة منزلك وأناقته تعتبر من أهم مسؤولياتك وفي المقام الأول على قائمة مسؤولياتك وواجباتك اليومية وذلك لأن نظافة منزلك تعد واجهة مشرفة لكي والعكس تماما فإن عدم إهتمامك بمنزلك يعطي إنطباعا سيئا عنك أمام الجميع لذلك عليكي أن تحرصي علي نظافته قبل كل شئ وأن تهتمي بكل صغيرة وكبيرة بمنزلك حتي أثاث منزلك ينبغي عليكي أن تبقيه دائما نظيفا ولامعا وبراقا رغم أن الأتربة تقف كالعائق دائما أمام تحقيق ذلك فهي سريعا ما تتراكم علي الأثاث وتعطي له منظر غير لائق بالمرة مما ينعكس ذلك عليكي بالسلب ويؤثر علي نفسيتك وذلك بسبب سرعة تراكم الأتربة علي الأثاث فربما قد تكونين قد قمتي بتنظيف أثاثك وتلميعه من فترة وجيزة ولكن سرعان ما تراكمت الأتربة علي الأثاث محطمة ما قمتي بفعله منذ وقت قريب.



ولكن هل جربتي يوما تلميع أثاثك بمشروب الشاي ولاحظتي النتيجة ؟

Advertisements

قد لا تكوني قد قمتي بذلك من قبل ولكننا سوف نحدثك عن تلك التجربة المدهشة وعن نتائجها في الحقيقة تلميع أثاثك بمشروب الشاي يعد إنجازا كبيرا في أعمالك المنزلية حيث أن مغلي الشاي يعطي للأثاث لمعان وبريق غير عادي ويستمر ذلك اللمعان لأطول فترة ممكنة وهو في نفس الوقت يحافظ علي الأثاث من التلف لذلك عليكي أن تقومي بتلميع أثاث منزلك بإستخدام مغلي الشاي حتي تحافظي علي نظافته.

وأما عن الطريقة فكل ما عليكي فعله هو غلي حفنة من الشاي في مقدار من الماء بدون سكر وغمس قطعة قماش قطنية نظيفة في الشاي وتجفيفها جيدا ثم تقومين بتلميع أثاث منزلك بتلك القماشة المبللة بالشاي بعد إزالة الأتربة من على الأثاث وسوف تلاحظين أن أثاث منزلك قد عاد كالجديد في لحظات وجيزة وإكتسب لمعان ونظافة غير مسبوقة.