ما هي أعراض نقص الكالسيوم من الجسم وعلاج نقصه؟

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السبت 14 ديسمبر 2019
ماهي أعراض نقس الكالسيوم في جسمك ؟ وكيفية علاج نقص الكالسيوم ؟ فبما أن الكالسيوم من العناصر الغذائية الضرورية لصحة الجسم، خصوصاً بالنسبة للنساء، لأن الكالسيوم يساعد في بناء عظام وأسنان قوية .
كما أنه يساعد في تنظيم ضربات القلب، ويساعد في تجلط الدم بشكل صحيح وتحسين النبضات العصبية . لذلك من الضروري الحصول على الكميات الكافية من الكالسيوم في نظامك الغذائي اليومي . وغالباً ما ينصح بالحصول على 1000 ملغ – 1500 ملغ يومياً حسب العمر لكي تتجنب الإصابة بنقص الكالسيوم .
نقص الكالسيوم
ما هو نقص الكالسيوم ؟
يعد نقص الكالسيوم حالة عدم إحتواء الجسم علي كميات كافية من الكالسيوم . فالكالسيوم من المعادن الضرورية لصحة الجسم بما فيها صحة العظام، الأسنان ، تنظيم ضربات القلب، وهذا المعدن عنصر لازم لتقلصات العضلات والإسترخاء وتنظيم ضغط الدم والهرمونات .
يجب أن تحصل علي كمية كافية يومياً من الكالسيوم من أجل الحفاظ علي صحة أفضل . يمكن لمعظم الأفراد الحصول علي ما يكفي من الكالسيوم من خلال تناول مجموعة متنوعة من الأطعمة الغنية بالكالسيوم . تتضمن هذه الأطعمة منتجات الألبان والخضروات مثل الخضروات الورقية الداكنة، المأكولات البحرية، المكسرات، الفاصوليا المجففة .
أنواع نقص الكالسيوم :
هناك نوعان لنقص الكالسيوم وهما كالأتي :
نقص الكالسيوم الغذائي :
يحدث نقص الكالسيوم الغذائي عند الأفراد الذين لا يحصلون علي كميات كافية من الكالسيوم من خلال النظام الغذائي اليومي . وما يحدث في هذه الحالة هو تخزين الكالسيوم الطبيعي داخل العظام يصبح مستنفذ ونتيجة لذلك تبدأ العظام في الضعف وهذا ينذر بالخطر. هذا النقص يمكن أن يؤدي إلي هشاشة العظام . وهو مرض يصيب العظام ويزيد من خطر الإصابة بالكسور والمخاوف الأخرى .
نقص الكالسيوم في الدم :
علي خلاف نقص الكالسيوم الغذائي فإن كلس الدم يرتبط بوجود مستويات منخفضة من الكالسيوم في الدم . وعادة ما يحدث بسبب تناول بعض الأدوية أو حتي الإصابة بالأمراض المختلفة وعند حدوث نقص الكالسيوم في الدم يؤثر علي وظاف القلب والعضلات والدماغ .
ما هي أعراض نقص الكالسيوم :
تختلف أعراض نقص الكالسيوم علي حسب نوع نقص الكالسيوم وهناك أعراض عامة لنقص الكالسيوم وإليك ما يلي :
أعراض نقص الكالسيوم الغذائي :
ظهور ألام الرقبة والظهر .
ألام العظام أو ضعف العظام .
الكسور نتيجة الصدمات البسيطة .
ظهور تقوس غير طبيعي في العمود الفقري .
أعراض نقص الكالسيوم في الدم :
تشنجات العضلات .
التنميل .
الشعور بحرقان الأعصاب .
فقدان الشهية .
الكدمات الكبيرة .
هناك مجموعة من الأعراض الخفيفة تشير إلي وجود حالة خطيرة أو تهدد الحياة بمجرد ظهورها يجب إلتماس الرعاية الطبية وإليك الأعراض التي تهدد حياتك :
تكرار الإغماء .
ألم في الصدر، ضيق، خفقان .
مشاكل الجهاز التنفسي مثل ضيق التنفس أو صعوبة التنفس .
تقلصات العضلات بصفة مستمرة .
إليك الأعراض العامة لنقص الكالسيوم في الجسم :
تشنجات العضلات :
إذا كنت تعاني من تشجات متكررة للعضلات، قد لا تدرك بأنه ناتج عن وجود كميات منخفضة من الكالسيوم . تحدث تقلصات العضلات وتليها ألام في عضلات الفخذين والساقين. هذا هو مؤشر كبير لنقص الكالسيوم في الجسم ويجب زيادة تناول الخضروات التي تحتوي علي الكالسيوم في نظامك الغذائي .
إنخفاض كثافة العظام :
الكالسيوم من المعادن اللازمة للحفاظ علي المعادن قوية خصوصاً بالنسبة للكبار في السن . لذلك فإن مستويات منخفضة من الكالسيوم تؤثر بشكل مباشر علي كثافة العظام ويزيد من قابلية الإصابة بهشاشة العظام ..
الأظافر الهشة :
تحتاج الأظافر رواسب الكالسيوم للحفاظ علي سلامتها . وبذلك عند وجود كميات غير كافية من الكالسيوم، يمكن أن يجعل الأظافر ضعيفة وعرضة للكسر .
ألم الأسنان :
يتم تخزين حوالي 99 % من الكالسيوم في العظام والأسنان وبطبيعة الحالة إذا واجهت إنخفاض نسبة الكالسيوم في الجسم يمكن أن يجعلك عرضة لوجع الأسنان والتسوس . وتكون أكثر عرضة للإصابة للإصابة بأمراض اللثة. كما تم ربط نقص الكالسيوم عند الأطفال بتأخير التسنن .
تشنجات ما قبل الدورة الشهرية :
المرأة التي تعاني من نقص الكالسيوم يمكن أن تعاني من ألام أثناء الحيض . وذلك لأن الكالسيوم يخفف من ألام الدورة الشهرية . كما يرتبط نقص الكالسيوم إلي عدم إنتظام الدورة الشهرية والنزيف عند النساء. ويساعد الكالسيوم في حدوث التطور الطبيعي لهرمونات المبيض في النساء .
ضعف المناعة :
يلعب الكالسيوم دور هام في تحسين صحة الجهاز المناعي حيث يقلل من إلتهابات الجهاز التنفسي وعند نقص الكالسيوم يقلل من مقاومة الجسم ضد هجومة علي المرض . مما يؤدي إلي كثرة الإصابة بنزلات البرد، إلتهاب الحلق، السعال،، إلخ .
الشعور بالتعب :
نقص الكالسيوم يؤدي إلي الشعور بالتعب والضعف العام . قد تبدو شاحب وتشعر بالتعب والكسل في كل وقت .وغالباً الإرهاق والتعب هم أبرز الأعراض التي تعاني منها النساء بعد الولادة ومن الأفضل الحصول علي إمدادات منتظمة من الكالسيوم حوالي 1000 – 12000 ملجرام يومياً.
أسباب نقص الكالسيوم :
تختلف أيضاً أسباب نقص الكالسيوم وفقاً لنوع نقص الكالسيوم :
أسباب نقص الكالسيوم الغذائي :
يحدث بسبب عدم الحصول علي كميات كافية من الكالسيوم في الطعام لفترة طويلة . وأيضاً نقص الحصول علي فيتامين د والفوسفور أو المغنسيوم لأنها عناصر ضرورية لتعزيز إمتصاص الكالسيوم . .
أسباب نقص الكالسيوم في الدم :
يمكن أن يتطور نقص الكالسيوم في الدم (كلس الدم) نتيجة مجموعة متنوعة من الأسباب بما فيها :
بعض أنواع السرطان مثل، سرطان الثدي، سرطان البروستاتا .
بعض العمليات الجراحية مثل إزالة المعدة .
مشاكل الغدة الدرقية.
الفشل الكلوي .
إلتهاب البنكرياس .
عدوي في الدم .
نقص فيتامين د .
علاج نقص الكالسيوم :
الليمون :
عند تناول الليمون يومياً يساعدك في تجنب الإصابة بنزلات البرد تماماً . لذلك يمكنك عصر 2 ليمون في 1/2 لتر ماء مغلي محلي بمعلقة من العسل وتناوله هذا المشروب دافئاً قبل النوم فعال جداً في علاج نقص الكالسيوم .
الزنجبيل :
عند عمل شاي الزنجبيل بكل بساطة وتحليته بالعسل أو السكر يعني نتائج إيجابية لزيادة الكالسيوم في الجسم .
بذور السمسم :
عند تناول 1- 2 ملاعق من بذور السمسم كل يوم، هو وسيلة فعالة للحفاظ علي الكالسيوم من الإنخفاض .
بذور الكمون :
يمكنك إضافة معلقة صغيرة من بذور الكمون إلي 1 كوب ماء مغلي ثم ترك لعدة دقائق ليبرد ،لتناول بعد ذلك 1 – 2 يومياً يساعدك هذا المشروب في علاج إلتهاب الحلق.
منتجات الألبان :
يمكنك الحصول علي الكالسيوم من منتجات الألبان مثل الحليب لأنها من أفضل الطرق للحصول علي الكمية الكافية والمتوزانة للكالسيوم .
الفول الصويا :
تعد منتجات الفول الصويا عموماً مثل الدقيق الصويا والتوفو عنصر جيد للكالسيوم و البروتين . لذلك فإن ربع كوب من الفول الصويا مفيد لأولئك الأفراد الذين يعانوا من نقص الكالسيوم .
المكسرات والفواكه :
التين والجوز واللوز مصادر رائعة للحصول علي الكالسيوم . علي سبيل المثال يمكنك الحصول علي 28 ملجرام كالسيوم من 2 ثمرة تين مجفف . كما أن المكسرات غنية بالمغنسيوم الذي يساعد الجسم في إمتصاص الكالسيوم .
الأطعمة البحرية :
الأسماك والاطعمة البحرية من أقوي المصادر للأطعمة التي تحتوي علي كمية كبيرة من المعادن والفيتامينات مثل الحديد والمغنسيوم وفيتامين ب وفيتامين ك والكالسيوم وبذلك ينصح بتناولها في النظام الغذائي اليومية لمنع نقص الكالسيوم في الجسم .
الخضروات الورقية :
هناك مجموعة متنوعة من الخضروات الورقية جيدة في الحصول علي نسبة الكالسيوم الكافية لصحة الجسم ومنها السبانخ والبقدونس والخس يمكنك الإستفادة منهم من خلال تجهيز طبق السلطة الخضراء .
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