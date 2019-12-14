شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تتخلص من الوزن الزائد؟ والان مع التفاصيل

السبت 14 ديسمبر 2019 أحيانا نضطر الى الاسراع في ذلك بسب حفل زفاف او غيره...

النظام المطروح الان هو لخسارة 4 كيلو في 8 ايام : يجب فيه شرب الماء 8 اكواب على الاقل . المشي مده ساعه يوميا . بدايه اليوم تكون بالماء و نهايته بالماء . النظام الغذائي : Advertisements الفطور 2 بيض مسلوق قطعه توست مع قطعه جبن مثلثات عصير فواكه طازج 250 ملل الغذاء شوربة خضار + 200 غ سمك او دجاج مشوي + سلطة مشكلة العشاء يوم فواكه و يوم خضر في حاله الجوع يؤكل الزبادي او يشرب الحليب .

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