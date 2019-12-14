صحة ورشاقة

السبانخ مفتاح إنقاص الوزن والرشاقة

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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السبت 14 ديسمبر 2019

أفادت مجلة "إيلي" الألمانية بأن السبانخ مفتاح إنقاص الوزن والرشاقة، فهي تحتوي على مادة "ثايلاكويد"، التي تعمل على إبطاء عملية الهضم، ما يزيد من الشعور بالشبع، ويحد من نوبات الجوع الشديدة.

 

وتستند المجلة المعنية بالصحة والجمال إلى نتائج دراسة حديثة أجرتها جامعة لوند السويدية، حيث طُلب من 38 امرأة بدينة تناول مشروب سموزي يحتوي على مادة "ثايلاكويد" في صباح كل يوم على مدار ثلاثة أشهر، وتم تقسيم المشتركات إلى مجموعتين، الأولى تناولت مشروباً يحتوي على هده المادة، بينما تم تطبيق تأثير البلاسيبو (العلاج الوهمي) على المجموعة الثانية.

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وأظهرت نتائج الدراسة أن المجموعة، التي تناولت المشروب المحتوي بالفعل على مادة ثايلاكويد نجحت في إنقاص وزنها أكثر من المجموعة الثانية، وتمكنت في المجمل من اتباع نظام غذائي، ولم تواجه نوبات جوع.

 

لذلك نصحت الدراسة من يرغب بانقاص وزنه سلق السبانج وأكلها مع حامض، ويمكن الاحتفاظ بمياهه وشرب القليل منه قبل الاكل.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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