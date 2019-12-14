شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح للشعور بالشبع وعدم الإسراف فى تناول الطعام وفقا لوزارة الصحة السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يقوم الكثيرون باتباع بعض العادات الخاطئة عند تناول الطعام، وهذا الأمر يتسبب في تعرض الأشخاص لزيادة الوزن، ولذا خلال هذا التقرير المنشور عبر الصفحة الرسمية لوزارة الصحة السعودية، سنتعرف على أبرز الأسباب المؤدية لزيادة الإسراف في تناول الطعام.

أكدت وزارة الصحة السعودية أنه من أبرز الأسباب المؤدية لعدم شعور الشخص بالشبع هو سرعة تناول الطعام، وعدم أخذ في عين الاعتبار أن المعدة تأخذ وقت حتي تقوم بأرسال إشارة إلي المخ علي أنها شعرت بالشبع.

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وأشارت وزارة الصحة السعودية أنه من الضروري تناول الطعام بشكل بطيء، وذلك لأن المعدة تأخذ فترة لا تقل عن 20 دقيقة حتي تشعر بالشبع، ولذا ينصح بتناول الطعام ببطء شديد حتى تستطيع المعدة إرسال رسالة إلى المخ علي أنه شعر بالشبع.