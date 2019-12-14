صحة ورشاقة

فوائد سمك السردين على صحة الجسم أبرزها الوقاية من الجلطات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

السردين واحد من أنواع الاسماك الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية التى تمد الجسم بالنشاط والطاقة، كما أنه من الاسماك التى يفضلها الكثيرون نظرا لمذاقه المختلف، وحسب ما ذكره موقع wellnessmama فإن هناك فوائد مذهلة لتناول سمك السردين وهى:

1:يحتوى سمك السردين على نسبة عالية من العناصر الغذائية والفيتامينات التى تعمل على تعزيز صحة القلب والاوعية الدموية، والوقاية من جلطات القلب.

2: تناول سمك السردين يعمل على تقوية العضلات والمفاصل حيث انه يحتوى على كمية عالية من الفيتامينات التى تعزز صحة العظام ووقايتها من الهشاشة والكسر.

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3:المداومة على تناول سمك السردين يساعد على التركيز والنشاط ويمد الجسم بالطاقة والحيوية، حيث انه يحتوى على عناصر ومعادن تعزز صحة الجهاز العصبى.

4:يخفف من اثار التقدم فى السن ويحد من ظهور التجاعيد والاصابة بالشيخوخة المبكرة، نظرا لما يحتويه من عناصر وفيتامينات مهمة لصحة ونضارة البشرة.

5:تناول سمك السردين يعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعى والوقاية من الفيروسات والعدوى.

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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