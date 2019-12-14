شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يساعدك شرب الزنجبيل فى إنقاص الوزن؟ إليك التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الزنجبيل من الأعشاب المميزة لإنقاص الوزن، حيث إنه يساعد على حرق الدهون أو السعرات الحرارية الزائدة، وله فوائد أخرى عديدة منها علاج نوبة البرد وعسر الهضم، علاوة على خصائصه المضادة للالتهابات، فى هذا التقرير نتعرف على كيفية استخدام شاى الزنجبيل لإنقاص وزنك، وفقاً لموقع "تايمز أوف إنديا".



الزنجبيل وانقاص الوزن

فوائد الزنجبيل لإنقاص الوزن

يحتوي الزنجبيل على مركبات تعرف باسم shogaols و gingerols وهذه المركبات تحفز الأنشطة البيولوجية عند استخدامها، وتحارب خصائص الزنجبيل المضادة للأكسدة الجذور الحرة وبالتالي تمنع الالتهاب والإصابة بالأمراض.

الشعور بالشبع لفترة أطول

تؤثر المشروبات الساخنة مثل: الزنجبيل على الشهية والشعور بالشبع وعوامل الخطر الأيضية في الرجال الذين يعانون من زيادة الوزن، كما تشير نتائج الدراسات إلى دور محتمل للزنجبيل في إنقاص الوزن حيث يقل الشعور بالجوع مع تناول الزنجبيل، كما تظل مستويات السكر في الدم فى أقل مستوياتها.

تحسين الهضم

من المعروف أن الجهاز الهضمي الصحي ضروري للحفاظ على وزن صحي،عندما تشرب الزنجبيل أول شيء في الصباح، يمكن أن يساعد ذلك في تحسين عملية الأيض أو حرق الدهون والحفاظ على عملية الهضم في مسارها الصحيح.

طريقة عمل ماء الزنجبيل لفقدان الوزن

-اغلي كوبًا واحدًا من الماء وأضف نصف ملعقة صغيرة من الزنجبيل المبشور.

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-دع الخليط لمدة عشر دقائق على الأقل أو أكثر.

- استخدم مصفاة لصب الخليط في كوب.

-يمكنك إضافة الليمون للحصول على نكهة إضافية وفوائد صحية.

وفقًا للمركز الطبي بجامعة مريلاند، يجب على البالغين الحد من تناول الزنجبيل إلى أكثر من 4 جرامات يوميًا ويجب ألا تتناول النساء الحوامل أكثر من جرام واحد من الزنجبيل يوميًا.

عندما يتعلق الأمر بفقدان الوزن، يجب أن تعلم أن الأمر لا يقتصر فقط على شرب الزنجبيل ولكن يجب اتباع نظاماً غذائياً متكاملاً يقلل من الدهون والسكريات والأملاح.