رمضان صبحي يوجه رسالة لمحمد صلاح بشأن أولمبياد طوكيو

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال رمضان صبحي لاعب الأهلي والمنتخب المصري الأولمبي، إن مواطنه محمد صلاح جناح فريق ليفربول الإنجليزي، لن يسيء فهم تصريحاته بخصوص المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020".

وكان رمضان صبحي قد طلب من أحد الإعلاميين عدم الحديث عن انضمام صلاح للمنتخب الأوليمبي من عدمه في الأولمبياد قبل توجيه الشكر لجميع اللاعبين أصحاب إنجاز التأهل.

ويحق لشوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي، استدعاء 3 لاعبين فوق السن لقيادة "الفراعنة" في الحدث المرتقب، المزمع إقامته الصيف المقبل بالعاصمة اليابانية.

وأشار صبحي، في تصريحات تليفزيونية إلى أن: "صلاح يمتلك عقلية ناضجة وبالتأكيد يفهم ما كنت أقصد"، في إشارة منه إلى تقدير جهود جميع اللاعبين.

وأكمل: "مسألة انضمام صلاح إلى صفوف المنتخب الأوليمبي من عدمه أمر يعود إلى الجهاز الفني بقيادة شوقي غريب".

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وتابع: "لا أتدخل في اختيارات الجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي وهو له مطلق الحرية في الاختيارات".

وتأهل منتخب مصر لأولمبياد طوكيو 2020، بعدما توج بلقب كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا والتي أقيمت في مصر خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وتحدث صبحي عن دور القائد في صفوف المنتخب المصري، حيث علق قائلا: "القائد دوره كبير للغاية لأنه يعمل على تحفيز اللاعبين داخل الملعب وبث روح الحماس لدى الجميع".

واختتم: "شعرت بالحزن بعض الشيء نتيجة عدم انضمامي للمنتخب الأول وأجريت بعدها اتصالا مع شوقي غريب وطلبت منه انضمامي للمنتخب الأوليمبي".