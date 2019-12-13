القاهرة - لايف ستايل
كشفت دراسة علمية حديثة عن أن تناول الخضروات النيئة والفواكه غير المطبوخة، أكثر فائدة للحالة المعنوية والصحة النفسية مقارنة بتناولها معلبة أو ضمن أكلات مطهية.
الدراسة التي اعتمدت على مشاركة متطوعين من نيوزيلندا والولايات المتحدة، ركزت على اختبار طريقة طهي أو تقديم هذه المغذيات وتأثيرها على الصحة النفسية.
وحثت الدراسة التي نشرت في مجلة «فرونتيرز إن سيكولوجي»، على تناول الخضروات والفواكه نيئة قبل أن تتعرّض لأية تغيرات بسبب الطهي أو التصنيع، لأن ذلك يغير من تركيبتها الغذائية.
وأوضح الباحثون من خلال الدراسة، أن أكل الخضروات والفواكه نيئة يزيد الإحساس بالرضا عن الحياة، ويقلل الاكتئاب، ويساعد على الوقاية من الأمراض النفسية.
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كانت هذه تفاصيل خبر دراسة تؤكد أن الخضراوات "النيئة " هي الأكثر فائدة للصحة النفسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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