دراسة تؤكد أن الليمون له منافع صحية ورائحة تحسن مزاجك

أظهرت نتائج دراسة حديثة صدرت عن جامعة «أوهايو» الأمريكية، أن مجرد شم رائحة الليمون، يفيد الإنسان ويساعد على تحسين مزاجه.

ويعتبر الليمون من المصادر المهمة لتزويد الجسم بالألياف، فإذا أفرغت كوباً واحداً من الثمرة على السلطة أو قمت برشه على الأطعمة المقلية، خلال اليوم الواحد، ستحصل على 5.9 جرامات من الألياف.

ويحتوي الليمون على فوائد عدة، منها:

- يساعد الليمون لاحتوائه يحتوي على عدد غير كبير من السعرات الحرارية، على خفض الوزن الزائد، فضلاً عن ضبط ضغط الدم ومستوى الكوليسترول في الدم.

- يمنح جسم الإنسان، ما يحتاجه من فيتامين C، لأن الكوب الواحد من عصير الليمون يمد الرجل بـ125% من حاجياته، أما المرأة فتحصل على مستوى أعلى يصل إلى 150%.

- يعتبر من العلاجات المجدية للبرد في فصل الشتاء.

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- هو من مضادات الأكسدة القوية، حيث يحتوي على نسبة عالية من فيتامين (ج)، لذا يقوم بمحاربة الجذور الحرة والطفرات المسببة لأعراض الشيخوخة المختلفة.

- ويعمل الليمون على تنقية الدم من السموم بصورة كبيرة، كما يساعد في علاج بعض الأمراض مثل الكوليرا والملاريا.

- يمكن للأشخاص الذين يعانون من مشاكل بالقلب، تناول عصير الليمون الذي يعمل على معالجة ارتفاع ضغط الدم.

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