فص ثوم يقي الجسم من كل هذه الأمراض

يعد الثوم أحد أشهر النباتات التي تحتوي على قدر هائل من القيمة الغذائية،كما أنه يحتوي على العديد من المواد المضادة للأكسدة ومركبات الكبريت والأحماض الأمينية.

الثوم كان يستخدم قديما ومنذ عصور سالفة في علاج عشرات الأمراض كما كان يستخدم كواقي من المراض قبل حدوثها لأنه يحتوي على العقار المناعي الطبيعي الأس _ألليل سيستين.

دراسات كثيرة أثبتت عظم فوائد الثوم واهميته في تحسين الحالة العامة لجسم الإنسان، ومن أهم فوائده ما يلي:

-يقلل من معدلات الكوليسترول الضار في الدم.

-على الريق أنه يخفض من ضغط الدم المرتفع.

-يساعد على الوقاية من تصلب الشرايين والجلطات.

-يحارب الأمراض الفطرية المُعدية التي تسببها البكتيريا.

- يعالج أكل الثوم على الريق نزلات البرد.

-هو مضاد حيوي ومنشط قوي للدورة الدموية.

-يقي المثانة من الأمراض ويزيد من نشاط الكبد.

-يعالج كسور العظام، ويعمل على تقوية العظام خاصةً عند الأطفال.

- مطهر للفم والمريء والتهابات اللثة، ومقوي للأسنان.

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