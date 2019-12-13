تعرف على أهم أسباب آلام الظهر وطرق العلاج

يعاني الكثير من الناس بعد سن الأربعين من آلام وسط الظهر، فينتابه الألم بشدة حال الجلوس لفترة طويلة، أو القيام بعمل شاق، وهذه من أكثر الأمور شيوعًا خصوصًا بين كبار السن، فما هي سبل العلاج؟

يقوم العمود الفقري بحماية الحبل الشوكي الذي يمثل حزمة طويلة من الأعصاب تسمح للدماغ بالتواصل مع بقية أعضاء الجسم.

ويقول تقرير نشره موقع "ويب طب"، إن هناك العديد من الطرق يمكن أن تؤدي بها العظام والعضلات والأربطة والاقراص الموجودة في العمود الفقري الى تهيج الأعصاب أو إلحاق الأذى بها مما يسبب الام في الظهر.

يحدث عادة ألم وسط الظهر أسفل الرقبة و قاع القفص الصدري من الخلف، ويعاني منه الكثير من الأشخاص مما يستدعي التدخل الطبي، وإيجاد علاجات مناسبة.

ما هي أعراض ألم وسط الظهر؟

الام العضلات

أحساس حارق أو طعن

تصلب وضيق العضلات

ما هي أسباب ألم وسط الظهر؟

أخذ الوضعيات غير الصحيحة

يتسبب اتخاذ الوضعيات الغير ملائمة ضغط متكرر على العمود الفقري والعضلات والأربطة المسؤولة عن توازن الجسم، مما يتسبب في حدوث ألم وسط الظهر.

السمنة

أظهرت العديد من الدراسات وجود علاقة قوية ما بين السمنة والام الظهر، فعندما يزيد الوزن تزيد نسبة وفرص الإصابة بالام وسط الظهر.

التواء العضلات

يمكن أن يتسبب رفع الأشياء الثقيلة بشكل متكرر وبدون اتخاذ وضعية مناسبة الى التواء أربطة وعضلات الظهر خصوصا ايضا بعد الحركات المفاجئة.

الحوادث والاصابات

من غير المرجح أن يتعرض وسط الظهر للاصابة نظرا لكون العمود الفقري العنقي(الرقبة) والعمود الفقري القطني (أسفل الظهر) أكثر تنظيما وصلابة.

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إلا أنه يمكن أن يحدث هناك إصابة في أوسط الظهر نتيجة لهذه الأشياء :

سقوط قوي ناتج عن ارتفاع حاد

صدمة قوية حادة أو حادث سيارة

حادث رياضي

انفتاق القرص

يحدث انفتاق القرص عادة عندما يضغط القرص الداخلي الذي يشبه الهلام على الحلقة الخارجية للغضروف مما يضغط على العصب.

يمكن أن ينتج عن هذا الضغط على العصب ألم أو وخز في أوسط الظهر أو المناطق التي يعمل لها العصب مثل القدمين.

هشاشة العظام

عندما ينهار الغضروف المسؤول عن حماية مفاصلك، يؤدي ذلك الى احتكاك المفاصل مثل فقرات العمود الفقري، مما يتسبب في حدوث الام وسط الظهر

الشيخوخة

كلما كان الشخص أكبر سنا زاد احتمال تعرضه لالام وسط الظهر، بما في ذلك ترقق العظام وانخفاض الكتلة العضلية لديهم وقلة السوائل ما بين المفاصل في العمود الفقري، كل تلك الأشياء تتسبب في زيادة الام وسط الظهر.

ما هو علاج ألم وسط الظهر؟

تختلف طرق علاج الك وسط الظهر بناءا على المسبب، ونظرا لأن الام وسط الظهر شائعة الى حد ما يحاول الجميع الحصول على العلاجات المنزلية مريحة وغير مكلفة والتي قد تشمل:

تبريد المنطقة المصابة باستخدام الثلج وبعدها تطبيق الحرارة

تناول الأدوية المسكنة التي لا تحتاج الى وصفة طبية

قم بتمديد وتقوية عضلات الظهر عن طريق استخدام تمارين اليوغا مثلا

يجب اتخاذ وضعيات مناسبة للجسم سواء أثناء الجلوس أو المشي وغيرها

اتخاذ فترات راحة خاصة عن الجلوس لفترات طويلة.

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