تعرف علي أضرار ارتفاع مستوي السكر في الدم على الكبد

علماء مركز جوسلين في بوسطن في الولايات المتحدة الأمريكية ، إلى استنتاج يفيد بأن ارتفاع مستوى الفركتوز في النظام الغذائي يمنع الكبد من حرق الدهون.

البروفيسور رونالد كان، من كلية الطب بجامعة هارفارد قال إن "الفركتوز يتسبب في تراكم الدهون ويتصرف تقريبا كما لو أضفنا كمية دهون زائدة إلى الطعام. وهذا يتناقض مع مفعول زيادة مستوى الفركتوز في النظام الغذائي".

الدكتور كان تابع قائلا إن أهم استنتاج في هذه الدراسة، هو أن "ارتفاع نسبة الفركتوز في النظام الغذائي مضر للجسم".

وأجرى العلماء دراسة، قارنوا خلالها تأثير ست حميات غذائية مختلفة في عملية الحرق على الحيوانات.

واستخدم في هذه الحميات الغذائية مجموعات مختلفة لمستوى الفركتوز والغلوكوز والدهون وراقب العلماء خلالها نشاط الأنزيم الذي يشير إلى أن الميتاكوندريا تقوم بوظيفتها بحرق الدهون بصورة صحيحة.

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الباحثون المشاركون في الدراسة خلصوا إلي أنه عندما يكون مستوى الفركتوز والدهون في النظام الغذائي عاليا، يكون مستوى هذا الأنزيم منخفضا، لذلك لا تقوم الميتاكوندريا بوظيفتها بالصورة المطلوبة.

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