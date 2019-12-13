تعرف علي اهم وابرز فوائد السلمون

سمك السلمون من أكثر الاسماك المفيدة والمغذية جدًا للجسم. حيث أن سمك السلمون يحتوي على الكثير من الأملاح والمعادن والفيتامينات المفيدة للجسم. فهو يحتوي على نسبة عالية جدًا من الاوميجا 3 التي تساعد في خفض ضغط الدم وخفض نسبة الدهون الثلاثية والوقاية من أمراض القلب، كما تفيد للجسم كله.

بالإضافة الى ذلك يحتوي سمك السلمون على نسبة عالية من الدهون النافعة المفيدة للجسم. يوجد 5 أنواع من سمك السلمون وهي الشينوك والأحمر والأحدب والكوهو والشوم، وجميع هذه الأنواع مفيدة للجسم. لكن هناك بعض الاختلافات بين كل نوع والآخر وأغني هذه الأنواع وأفضلها من حيث الطعم والملمس هو سلمون الشينوك. حيث يحتوي هذا النوع على نسبة عالية من الدهون النافعة والصحية. كما أن سمك السلمون ذو طعم رائع ويمكن طهيه بالعديد من الطرق، لذا يُفضل تناول سمك السلمون مرة واحدة في الأسبوع على الاقل للاستفادة منه. وإليكِ أهم فوائد سمك السلمون، فتابعينا.

1-يعالج الارق

يساعد السلمون في علاج الأرق بشكل كبير جداً، حيث يحتوي السلمون على نسبه عالية من التربتوفان TRyptophan وهذه المادة فعالة جدًا للتخلص من الأرق، والمساعدة على الاسترخاء والشعور بالراحة، كما تساعد على النوم العميق. لذا فالأشخاص الذين يعانون من الأرق يجب أن يتناولوا كميات كبيرة من السلمون حوالي مرتين في الأسبوع أو أكثر. وسوف يشعرون بتحسن كبير بعد المداومة لفترة قصيرة على تناول سمك السلمون.

2-علاج السرطان

يساعد سمك السلمون على الوقاية من الإصابة بمرض السرطان. حيث يحتوي سمك السلمون على نسبة عالية من مضادات الاكسدة وهي من أهم العناصر التي تساعد على مكافحة الخلايا السرطانية في الجسم. كما انه يحتوي على نسبة عالية من فيتامين ج والأوميجا 3 وهذه العناصر مهمة جدًا في تقليل خطر الإصابة بمرض السرطان ومكافحة هذا المرض. بالإضافة الى ذلك فإن سمك السلمون مفيد جدًا أثناء العلاج الكيميائي من السرطان، حيث أنه يساعد على الاسترخاء، والنوم ويقلل الشعور بالتعب، والاجهاد الناتج عن العلاج. نظرًا إلى أنه طعام صحي للغاية ويمد الجسم بالفيتامينات والعناصر التي يحتاجها.

3-زيادة الذكاء والتركيز لدي الاطفال

سمك السلمون مفيد جدًا للطفل الصغير. فأثناء الحمل والرضاعة إحرصي على تناول كميات جيدة من سمك السلمون، لان ذلك سوف ينعكس على طفلك وينمي مهاراته وقدراته العقلية بشكل كبير. قدمي سمك السلمون لطفلك في مرحلة ما قبل دخول المدرسة والمرحلة العمرية التالية. فسمك السلمون سوف ينمي ذكاء طفلك كثيراً وينمي مهاراته العلمية. لذا إحرصي على البحث دائمًا عن وصفات لذيذة لسمك السلمون، لكي يتقبله طفلك ويقدم على تناوله.

4-يعالج آلام والتهاب المفاصل

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سمك السلمون مفيد جدًا للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في العظام، ويعانون من التهابات المفاصل. حيث أن السلمون غني بفيتامين د، وهذا الفيتامين يساعد على امتصاص الكالسيوم في الجسم بشكل أفضل، وبالتالي يساعد على التقليل من ألم المفاصل والحد من ألم العظام.

5-علاج للاكتئاب النفسي

يعد السلمون من الأطعمة التي تجعلنا نشعر بالسعادة، وتحد من شعورنا بالاكتئاب بشكل كبير للغاية. حيث يحتوي السلمون على الأوميجا 3 التي تساعد على الحد من الشعور بالاكتئاب وتساعد على زيادة إفراز هرمونات السعادة في الجسم. بالإضافة الى ذلك فإن سمك السلمون يساعد على تقوية الجهاز العصبي والحد من أمراض الأعصاب المختلفة وخاصة الأمراض التي تصيب الجهاز العصبي في سن الشيخوخة. ولعلاج الاكتئاب يُفضل تناول السلمون من مرتين الى 3 مرات في الاسبوع.

6-علاج أمراض القلب

يساعد تناول السلمون بانتظام على الحفاظ على صحة القلب وحماية القلب من الأمراض المختلفة. كالجلطة وتصلب الشرايين وارتفاع ضغط الدم والذبحة الصدرية، وعدم انتظام دقات القلب، وغيرها من الامراض المختلفة، التي قد تصيب القلب. حيث أن سمك السلمون يحتوي على كمية كبيرة من الدهون الصحية المفيدة للقلب. ويحتوي كذلك على الأوميجا3 المفيدة لصحة القلب، والتي تساعد على توسعة شرايين القلب، وبالتالي تدفق الدم من القلب بصورة أفضل وبقاء عضلة القلب بصحة جيدة. لذا يجب على مرضي القلب أن يتناولوا سمك السلمون بشكل دائم، وسوف يشعروا بالتحسن.

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