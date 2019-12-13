تعرف علي فوائد حبوب اللقاح الصحية

تتكون حبوب اللقاح من عسل النحل، ولهذه الحبوب العديد من الفوائد مما جعلها مكون أساسي لصناعة الكثير من المنتجات الطبية.

فحبوب اللقاح غنية بالكثير من الفيتامينات والمعادن الهامة جدًا لجسم الإنسان ومن أهم الفيتامينات والمعادن التي تحتوي عليها حبوب اللقاح فيتامين ب، كما أنها تحتوي على نسبة عالية من البروتين والكالسيوم والبوتاسيوم والماغنسيوم والكلور. بالإضافة إلى أنها تحتوي على بعض المعادن المفيدة للجسم، وسوف نعرض لكِ في هذا المقال أهم فوائد حبوب اللقاح الطبيعية للجسم.

علاج الحساسية

حبوب اللقاح فعاله جدًا في علاج الحساسية بمختلف انواعها وخاصة حساسية الجهاز التنفسي. حيث أنها تساعد على خفض نسبة الهيستامين في الجسم مما يساعد على التخلص من الحساسية. وقد اجريت بعض الدراسات على الكثير من الأشخاص الذين كانوا يعانون من أمراض الجهاز التنفسي والأنواع المختلفة من الحساسية، كالربو وحساسية الأنف وكذلك حساسية الجلد، وبعد استخدام حبوب اللقاح لفترة طويله تبين أن معظم هؤلاء الأشخاص قد تم شفائهم من مختلفة أنواع الحساسية بشكل نهائي. لذلك، يفضل لمرضي الحساسية العلاج بحبوب اللقاح و اكتشاف النتائج.

علاج السرطان

تعد حبوب اللقاح علاجاً جيداً لمرض السرطان وخاصة في المراحل الأولي للمرض، كما أنه يفيد في المراحل المتأخرة من مرض السرطان أيضاً. حيث أنه يساعد في رفع نسب الشفاء من السرطان عند أخذ حبوب اللقاح مع العلاجات الطبية. و يعد سرطان البروستاتا من أشهر أنواع السرطانات التي تقضي عليها حبوب اللقاح. بالإضافة إلى أنه يساهم في شفاء مرض السرطان، فهو يساعد أيضًا على التخلص من أعراض السرطان المختلفة كالتعب والإرهاق الشديد وعدم القدرة على ممارسة أي نشاط وعدم الرغبة في تناول الأطعمة. ولعلاج السرطان، يتم مزج 50 جرام من حبوب اللقاح الطبيعي مع ملعقتين كبيرتين من عسل النحل النقي ويأخذ على غيار الريق يومياً.

الجنس

حبوب اللقاح مفيدة جدًا لعلاج الضعف الجنسي وضعف الإنتصاب لدي الرجال وتزيد من قدرتهم الجنسية بشكل كبير جداً خاصة عند تناولها باستمرار. كما أنها مفيدة أيضاً للنساء لعلاج البرود الجنسي لديهن حيث أن هذه الحبوب تزيد رغبتهن الجنسية بشكل كبير. إضافة إلى ذلك، تعمل هذه الحبوب على تحسين عمل المبيض بصورة كبيرة وتساعد على حدوث الحمل للسيدات بنسبة كبيرة جداً. ويفضل أخذ 30 جرام يومياً من حبوب اللقاح ويضاف إليهم 30 جرام من عسل النحل ويذاب الخليط في كوب من الماء الدافئ ويتم تناوله مرتين في اليوم.

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مفيدة للقلب

تحتوي حبوب اللقاح على مجموعة من الفيتامينات والمعادن المفيدة للقلب والتي تحسن من تدفق الدم من القلب وتساعد على عدم حدوث أي تصلبات في الشرايين. فهي تساعد على تقليل نسبة الكولسترول في الدم بشكل كبير مما يقي من حدوث أي نوبات قلبيه مفاجئة. كما أن حبوب اللقاح تحتوي أيضاً على مضادات للأكسدة مما يساعد على عدم حدوث تصلب في شرايين القلب. حيث أنها تساعد على زيادة كفاءة القلب بشكل واضح وتحسن صحة الجسم كله عن طريق تدفق الدم في الجسم ووصله إلى جميع أعضاء الجسم بصورة جيدة. وعند تناول حبوب اللقاح لوقاية القلب من الأمراض المحتملة، يمكن تناول 20 جرام فقط من حبوب اللقاح يومياً، أما إذا كان الشخص يعاني من أحد الأمراض في القلب أو الشرايين، فيفضل زيادة كميه حبوب اللقاح المستخدمة إلى 50 جرام يومياً.

زيادة نشاط الجسم

حبوب اللقاح مفيدة جدًا للأشخاص الذين يعانون من التعب والإرهاق والشعور بعدم القدرة على ممارسة أي نشاط بشكل دائم، حيث أن تناول حبوب اللقاح بشكل دائم يزيد بشكل كبير جدًا من الطاقة والنشاط. ويلاحظ المريض زيادة النشاط والحيوية لديه بعد فترة قصيرة من تناول حبوب اللقاح. فتناول حبوب اللقاح يساعد على علاج الأنيميا والتي تعد من أبرز أسباب الشعور بالتعب والإرهاق، بالإضافة إلى أنه يساعد على التخلص من آلام القولون والتخلص من الفضلات التي تتراكم في المعدة وتسبب الشعور بالتعب والكسل. يفضل مزج حبوب اللقاح مع عسل النحل النقي وتناول ملعقة من الخليط كل يوم على غيار الريق، وسوف تلاحظون زيادة النشاط والحيوية لديكم و قدرتكم على العمل والإنتاج بشكل أفضل.

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