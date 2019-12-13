تعرف علي فوائد الشعير الصحية

يعد الشعير واحد من الحبوب التي تستخدم منذ القدم، ونظرًا لأهمية الشعير وفوائده العديدة للجسم اصبح في عصرنا الحالي يستخدم بشكل أكبر مما كان يستخدم به سابقاً.

فأصبح يصنع من الشعير العديد من المنتجات كمشروبات الشعير بمختلف انواعها وايضًا خبز الشعير المفيد جداً للجسم، ويحتوي الشعير على مجموعة من العناصر والفيتامينات والمعادن المهمة جدًا للجسم كما انه يستخدم في علاج الكثير من الامراض، ويمكن تحضير ماء الشعير في المنزل بطريقة بسيطة للغاية للاستفادة من الشعير ، وسوف نعرض لكِ في هذه المقال اهمية الشعير للجسم لكى تستخدموه في حياتكم بشكل دائم.

يساعد على خسارة الوزن

يساعد شراب الشعير على خسارة الوزن بشكل كبير عند شربه اثناء اتباع انظمة غذائية، حيث يحتوي شراب الشعير على سعرات حرارية قليلة للغاية. بالإضافة إلى ذلك يحتوى الشعير على الياف طبيعية تهضم في المعدة في وقت طويل مما يجعلنا نشعر بالشبع لفترات طويله عند شرب الشعير، وعند شرب الشعير قبل الوجبات الرئيسية نشعر اننا لسنا بحاجة إلى تناول كميات كبيرة من الطعام ونشعر بالشبع بسرعة، ولعمل شراب الشعير للتخسيس يتم وضع 2 لتر من الماء على النار ويضاف اليهم 10 ملاعق من الشعير ويترك المزيج على النار حتى يقل لنصف حجمة، ويشرب نصف كوب من شراب الشعير قبل كل وجبة رئيسية أو يشرب القليل منه عند الشعور بالجوع ولكن يجب الحرص على عدم تناول اكثر من 2 كوب من الشعير يومياً.

يعالج امراض الكلى

ماء الشعير من المشروبات المفيدة جدًا للكلى والمثانة فهو يساعد على تنظيف الكلى من السموم، كما ان الانتظام على شرب ماء الشعير يساعد على تفتيت حصوات الكلى. حيث انه غني بالمغنسيوم الذي يساعد على تفتيت الحصوات التي تكون عبارة عن ترسبات كالسيوم تترسب في الكلى وتسبب تلك الحصوات والمغنسيوم له قدرة كبيرة على تفتيت الكالسيوم، لذا فشرب الشعير بشكل دائم يساعد على تفتيت الحصوات ويساعد ايضًا على عدم تكونها، وهو مدر طبيعي للبول ويساعد على تنظيف المثانة، والشعير له قدرة ايضًا على علاج التهابات المثانة والجهاز البولي، ويمكن عمل كميات كبيرة من مشروب الشعير مرة واحدة والاحتفاظ به في الثلاجة وشرب كوب واحد في الصباح يومياً، وسوف نلاحظ ان الكلى تتحسن شيء فشي، ويمكن ايضًا خلط البقدونس مع الشعير اثناء عمله للحصول على نتائج افضل.

الوقاية من السرطانات

يحتوى الشعير على مجموعة من المعادن والفيتامينات المهمة جدًا للجسم والتي تحمى الجسم من تكون الخلايا السرطانية فيه ومهاجمتها للجسم ، فيحتوي الشعير على مضادات للأكسدة وهي التي تساعد على عدم تكون خلايا سرطانية في الجسم كما انه غني بعنصر الحديد وغنى بالألياف الطبيعية، مما يساعد على رفع مناعة الجسم بكل كبير فيصبح الجسم أكثر قدرة على مقاومة الامراض المناعية والسرطانات التي تحدث بسبب قله المناعة وزيادة كرات الدم البيضاء عن كرات الدم الحمراء في الجسم، لذا ينصح الاشخاص الذين لديهم تاريخ مرضى للسرطانات في العائلة باستعمال الشعير عن طريق شربه او تناوله كخبز او غيرة.

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مفيد جدًا للمعدة

يساعد الشعير على تسريع عملية الهضم بشكل كبير، كما انه يساعد على علاج امراض القولون العصبي ويحد من الم المعدة، لأنه يساعد على تحسين عمليه الهضم بالإضافة إلى انه يساعد على التخلص من الفضلات الزائدة ويساعد على طرد السموم وتنظيف المعدة، لا فعند شرب ماء الشعير بشكل دائم تظل المعدة نظيفة وخاليه من أي فضلات وبالتالي يشعر المريض بالقولون العصبي، أو الم المعدة براحة عند الاستمرار على شرب الشعير، ويفضل شرب كوب من الشعير كل يوم قبل النوم وفي الصباح سنلاحظ ان المعدة تتخلص من كل الفضلات الزائدة التي تسبب الم المعدة والقولون.

مفيد للمرأة الحامل

يحتوي الشعير على العديد من الفيتامينات والمعادن المهمة لجسم المرأة اثناء فترة الحمل حيث يحتوي الشعير على نسبة عالية من حمض الفوليك المهم جدًا للمرأة اثناء الحمل. حيث انه يساعد على حماية الأجنة من التشوهات، كما أنه يحتوي على المغنسيوم والحديد المهم ايضًا لجسم المرأة الحامل، لذا يجب ان تحرصي على تناوله خاصة في الثلاث شهور الاولى من الحمل.

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