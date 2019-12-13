دراسة: التعرض لتلوث الهواء يسبب انخفاض الذاكرة العرضية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون أمريكيون أن التعرض الطويل الأجل للجسيمات يساهم في انخفاض الذاكرة العرضية بين النساء المسنات.
ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى “HealthDayNews”، أجرت الدكتورة "ديانا يونان"، من جامعة جنوب كاليفورنيا في لوس أنجلوس ، تحليلا لأكثر من 998 امرأة مسنة (تتراوح أعمارهن من 73 إلى 87 عامًا) مع تقييم سنوي للذاكرة العرضية من (1999 إلى 2010).
ووجد الباحثون أن التعرض للهواء الملوث يرتبط بانخفاض أكبر الذاكرة السريعة والتعلم الجديد ؛ ومع ذلك ، لم يكن هناك ارتباط مع انخفاض التأخر في الاستدعاء.
وأشار الباحثون إلى أن الهواء الملوث سبب زيادة في درجات التشابه بمرض الزهايمر على المدى الطويل للأشخاص، وهو ما يمثل 22%.
وقدمت هذه الدراسة أول دليل وبائي يشير إلى أن التعرض للتلوث طويل الأجل في وقت متأخر من العمر يرتبط بالتراجع السريع للذاكرة العرضية ، مما يؤثر في الغالب على الاستجابة الفورية والتعلم الجديد.
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