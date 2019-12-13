شكرا لقرائتكم خبر عن فى مرحلة انقطاع الطمث.. تعرفى على أبرز الأعراض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمر العديد من النساء خلال مرحلة انقطاع الطمث بالعديد من الأعراض التي تمر بها نتيجة للتغيرات الهرمونية المصابة لهذه الفترة داخل جسم النساء، ولذا يجب التعرف على هذا الأمر تجنب للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، والضعف الجنسى.

وقدم التقرير المنشور عبر موقع "HEALTHLINE" بعض الأعراض المصاحبة للإصابة بفترة انقطاع الطمث ومنها التالي:

تتعرض بعض النساء خلال مرحلة انقطاع الطمث لتغير حجم الثدي، وهذا الأمر يرجع لنقص نسبة هرمون الإستروجين في الجسم.

-وتتعرض الكثير من النساء خلال مرحلة انقطاع الطمث للإصابة بالأرق، وذلك نتيجة لحدوث تغيرات في حرارة الجسم.

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- تصاب بعض النساء خلال هذه الفترة الحرجة إلي الإصابة بجفاف الجلد، ويرجع السبب أيضا إلي نقص نسبة هرمون الإستروجين في الجسم، ولذا يجب التخلص من هذا الأمر عن طريق استخدام الكريمات المرطبة.

- من أبرز علامات المصاحبة لفترة انقطاع الطمث هي تساقط الشعر، وجفاف الجلد بشكل كبير، ويرجع السبب للإصابة والتعرض لنقص في نسبة الهرمونات الأنثوية كالإستروجين.

- تتعرض بعض النساء خلال مرحلة انقطاع الطمث لنقص شديد في التركيز والذاكرة، ولذا يجب تناول الأطعمة الغنية بالأوميجا3 للحفاظ علي التركيز.

- تصاب بعض النساء للإصابة والتعرض لضعف الأظافر نتيجة لنقص الهرمونات الأنثوية بالجسم، ولذا علي النساء خلال هذه المرحلة القيام بتناول الماء بكثرة، وممارسة الرياضة.