تعرف علي فوائد المكسرات المثبتة بدراسات علمية

فوائد المكسرات عظيمة على الصحة. وقد أثبت بعض الدراسات العملية هذه الفوائد.

تعرّفي في الآتي إلى بعض من فوائد المكسرات:

1- المكسرات قد تساعدكِ على تقليل التوتر

لاحظ الباحثون من جامعة توفتس في بوسطن، أنّ مستويات اثنين من المؤشرات الحيوية للإجهاد التأكسدي، انخفضا لدى المتطوعين الذين يعانون ارتفاع نسبة الكولسترول في الدم، واستهلكوا حوالى 73 غرامًا (ما يعادل حفنة كبيرة في اليد) من اللوز في اليوم. ولنتذكر أنّ الإجهاد التأكسدي هو نتيجة التلف الذي يسببه إفراط الجذور الحرة، أو نقص مضادات الأكسدة. ولكي تبدئي يومكِ مع احتياطي جيد من مضادات الأكسدة، لا تترددي بناءً عليه في إضافة حفنة من اللوز إلى حبوب الفطور الصباحية التي تتناولينها، لكي تستفيدي من فوائده وفضائله على صحّتِك.

2- قد تقلل المكسرات من خطر الإصابة بسرطان المثانة

في دراسة أجرتها حديثًا كلية الطب في دارتموث في نيو هامبشاير، قارن الباحثون مستويات السيلينيوم لدى 767 شخصًا يعانون سرطان المثانة، مقارنة مع السكان بشكل عام. واكتشف الباحثون أنّ حدوث هذا النوع من مرض السرطان، سيكون أقلّ بكثير بين المجموعات الفرعية التي لديها مستوى عالٍ من هذا العنصر النزر. وهذه المجموعات الفرعية كانت تتألف من بين آخرين من 34 في المئة من النساء، و 39 في المئة من الأشخاص الذين يدخنون بشكل معتدل.

3- المكسرات تعزز الصحة الجيدة للقلب

الجوز ومثل باقي البذور والمكسرات غنية بالفيتوستيرول والمواد الكيميائية النباتية، المعروف أنها تعزز صحة القلب. والفستق الحلبي بالإضافة إلى بذور دوار الشمس من المكسرات التي تحتوي أكثر ما يكون على هذه المواد. ووفقًا لإحدى الدراسات فإنَّ الأشخاص الذين يأكلون أكثر من ثلاث حصص في الأسبوع من هذه المكسرات، تنخفض لديهم مخاطر الوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 55 في المئة.

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4- المسكرات يمكن أن تساعدكِ على المحافظة على وزن صحي

المكسرات مصدر جيد للبروتينات والألياف. ويمكنكِ اختيار 30 حبة من الفستق الحلبي وأكلها، ويفضل إذا أمكن اختيار تلك الحبات اللذيذة غير المملحة. ويمكنكِ أيضًا أكل 15 حبة من الفستق والتي تحتوي على 84 سعرة حرارية. كما أنّ الفستق يعطي الشعور بالشبع وهو غني بالبروتينات والألياف والدهون الجيدة. وبحسب الموقع الإلكتروني WebMD، فإنَّ الباحثين في جامعة بوردو اكتشفوا ضمن إطار أبحاثهم، أنّ المكسرات لا ترتبط بزيادة الوزن لدى الأشخاص الذين شملتهم أبحاثهم، حتى ولو كانت مليئة بالسعرات الحرارية. وبعبارة أخرى استهلكي كميات معقولة من المكسرات لتهدئة شعوركِ بالجوع والاستفادة من فوائدها.

5- المكسرات قد تساعد على تخفيض مستويات الكولسترول لديكِ

إنّ أكل المكسرات بشكل يومي، قد يساعد على تخفيض مستوى الكولسترول لديكِ، وذلك وفقًا لأرشيف الطب الداخلي Archives of Internal Medicine.

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