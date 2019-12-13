تعرف علي فوائد الشيح للمرأة

فوائد الشيح للمرأة ثمينة جدًّا خصوصًا للصحة النفسية. فهذه النبتة قادرة على ترخية الأعصاب، وهي مفيدة للبشرة والشعر أيضًا وغيرها الكثير من الفوائد.

اكتشفي مع اختصاصية التغذية عبير أبو رجيلي، من عيادة Diet of the Town ، فوائد الشيح للمرأة في الآتي:

فوائد الشيح في التخفيف من التوتر والاكتئاب

تحتوي نبتة الشيح على مواد تساعد على تهدئة الأعصاب وعلى الاسترخاء. ويعمل زيت الشيح على تخفيف اضطرابات النوم والأرق والتعب والاكتئاب النفسي.

فوائد الشيح في تنشيط الدورة الدموية

تعمل نبتة الشيح على تنظيم الدورة الدموية، وتساعد في التخلص من السموم والفضلات المتراكمة في الجسم.

فوائد الشيح لمرضى السكري

يحتوي الشيح على خصائص عديدة تساهم في مكافحة السكري، ويخفّض العطش الشديد ايضًا.

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فوائد الشيح للشعر

يُنتج زيت الشيح مادة سائلة زيتية تساهم بدورها في حل مشكلة تساقط الشعر وجفاف الشعر. لذا، ننصحكِ باستخدام زيت الشيح مباشرة على بصيلات الشعر بانتظام، للحصول على نتائج فعّالة.

فوائد الشيح للبشرة

يساعد الشيح في محاربة العديد من الأمراض الجلدية مثل الصدفية وحب الشباب والتقرحات الجلدية.

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