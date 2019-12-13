تعرف علي فوائد الزبيب الأسود خارقة

فوائد الزبيب الأسود مهمّة للصحة. والأمر ليس مستغربًا، حيث إنّ العنب الأسود يملك فوائد جمّة تؤمن الحماية للجسم من عدد كبير من الأمراض.

اختصاصية التغذية عبير أبو رجيلي تطلعكِ في الموضوع الآتي على فوائد الزبيب الأسود:

فوائد الزبيب الأسود في محاربة الشيخوخة

يحتوي الزبيب الأسود على كمية كبيرة من مضادات الأكسدة التي تحمي الخلايا، وتُبطىء عملية الشيخوخة المبكّرة.

فوائد الزبيب الأسود في الحدّ من مشكلة الشيب المبكّر

يُعتبر الزبيب من الأطعمة الجبّارة التي تلعب دورًا إيجابيًّا في مكافحة مشكلة الشيب المبكّر، فاستفيدي من منافعه الكبيرة وادخليه إلى نمطكِ الغذائي الصحي.

فوائد الزبيب الأسود في علاج فقر الدم

يحتوي الزبيب على مستويات مهمة من الحديد، ما يجعله من الأطعمة الجيّدة التي تساهم في علاج مشكلة فقر الدم والأنيميا.

فوائد الزبيب الأسود في مكافحة مشكلة هشاشة العظام

إنَّ الزبيب غنيّ بالبوتاسيوم والكالسيوم وهما من أبرز المعادن لصحة العظام. لذا، فإنَّ الزبيب الأسود يكافح مشكلة هشاشة العظام، ويساعد في الوقاية منها.

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فوائد الزبيب الأسود في حماية القلب

نسبةً لغنى الزبيب بالبوتاسيوم، فهو يساعد على التحكم بمستويات ضغط الدم. لذا، وللحفاظ على صحة القلب، ننصح بإدراج الزبيب الأسود ضمن لائحة غذائكِ وغذاء عائلتِك.

فوائد الزبيب في الوقاية من تسوس الأسنان

يحتوي الزبيب على بعض المركبات الكيميائية الطبيعية مثل حمض الأوليانوليك وحمض اللينولييك التي تعمل على مقاومة البكتيريا في الفم، والتي تسبب تسوس الأسنان، كما تساعد على تثبيط نمو البكتيريا المسؤولة عن التهاب دواعم السن.

فوائد الزبيب الأسود في الوقاية من السكري

الزبيب الأسود من الصنوف الغذائية التي تمتلك مؤشر جهد سكري منخفضاً Low Glycemic index ، مما يعني أنه لا يرفع نسبة السكر في الدم بسرعة كبيرة. كما انه يحتوي على البوتاسيوم ومواد أخرى، مما يعمل على خفض ضغط الدم والتحكم بمستويات السكر في الدم.

نصيحة اختصاصية: اِجعلي الزبيب الأسود وجبة خفيفة في أشهر الشتاء، فهو من أنواع التسالي الصحية والتي تحمي الجسم من أمراض عديدة.

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