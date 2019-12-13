تعرف على الفوائد الصحية لحمامات الطين

قال لوتس هيرتل إن لحمامات الطين فوائد صحية عدة، إذ تساعد في علاج الأمراض، وتخفف الألم، وتُشعر بالاسترخاء.
وأوضح رئيس الرابطة الألمانية للأندية الصحية أن حمامات الطين تمتاز بتأثير حراري كبير يزيد عن 40 درجة مئوية، ولكنه لطيف على الجسم، مشيراً إلى أن تأثير الحرارة يساعد في علاج الأمراض الجلدية، وأمراض العظام، مثل التهاب مفصل الركبة، والتهاب مفاصل الأصابع، وآلام الأعصاب.
وأشار هيرتل إلى أن حمامات الطين تتوفر في المنتجعات العلاجية، وفي صورة عبوات للاستعمال في المنزل.
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