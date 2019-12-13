طريقتان جديدتان لتجميل الأنف من دون جراحة

القاهرة – لايف ستايل
هل تبحثين عن طرق جديدة لتجميل الأنف من دون جراحة؟ تأتيك اليوم بأحدث طريقتين لتحسين شكل الأنف بأسلوب طبيعي ومن دون الإضطرار الى تغيير إطلالتك بشكل كبير. فئة كبيرة من النساء يتطلعن دائماً للتألق بلوك مثالي ومكتمل لاسيما وأن أنف المرأة العربية يحتاج دائماً للتعديل فهو يشتهر بضخامته ليتناسب مع تكاوينها الواضحة وشفاهها البارزة وفي هذه المناسبة اكتشفي
قليل من التعديل يصنع الكثير في لوكك من دون أن يظهر ذلك الى العلن فاكتشفي الطرق البسيطة لتجميل الأنف والتي تساعدك في التألق بإطلالة طبيعية ومكتملة في الوقت عينه.
تجميل الأنف بالخيط:
أصبح بإمكانك اليوم أن تستعيني بتقنية الخيط من أجل تجميل الأنف والتعديل في بعض أخطائه البسيطة، لاسيما إن كنت تعانين مثلاً من إنخفاض بسيط في حافته. ولتعديل شكل الأنف يتم إدخال الخيوط عبر إبر معدنية ويتم التلاعب بشكله من خلالها لتُثبّت وتترك، فتحصلين على نتيجة فورية تدوم من 5 الى 7 سنوات، وفي المناسبة كانت ياسمينة قد كشفت عن خطوات ماكياج بسيطة تساعد في تصغير الأنف.
يُذكر أن نسبة الألم في هذه العملية لا يُذكر بالإضافة الى أن الخيط مصنوع من مكونات طبية تلائم الجسم ولا تشكل أي خطر.
تجميل الأنف بالفيلر:
هي تقنية حديثة ومتطورة تُستعمل لاسيما لجعل عظمة الأنف مستقيمة، فإن كنت تعانين من تعرجات في هذه المنطقة تحديداً الفيلر هو الحل المثالي، حيث يتم ملء الفراغات لتحصلي على نتيجة فورية ومثالية. يُستعان بهذه التقنية أيضاً من أجل رفع الأنف بشكل بسيط أو حتى من أجل إخفاء فتحاته البارزة وتعديل مظهرها أو حتى لتصحيح مظهره المائل جراء حادثة معينة، وفي المناسبة إ كتشفي المزيد من المعلومات عن الفيلر.
يُذكر أن بدقائق قليلة ستحصلين على نتيجة مثالية لكنها تدوم لسنتين أو ثلاث لا أكثر .
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