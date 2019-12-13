صحة ورشاقة

تعرف على شروط الدخول لغرفة العزل وفقا لوزارة الصحة فى عمان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - العزل الطبي، أو غرفة لعزل المريض، أمور يقوم بها بعض الأطباء عند إجراء عملية خطيرة لمريض ما، أو عندما يكون هذا الشخص يعاني من نقص شديد في المناعة بالجسم، وهذا الأمر يطلب ابتعاد المريض عن كل محاطين تجنبا لإصابته بأي مرض مناعي.  

 

وخلال الأسطر القادمة سنتعرف علي أبرز وأهم الشروط التي يجب القيام بها من قبل الأشخاص المرضي الذين يجلسون في غرفة العزل، ومنها: 

 


العزل الطبى

 

-في بداية الأمر يجب تعقيم اليدين جيدا، بغسلهم بالماء والصابون، ثم بالمواد المعقمة. 

 

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-علي الشخص أو الطبيب قبل الدخول لغرفة العزل ارتداء الرداء الواقي تجنبا لنقل أي فيروس أو ميكروب من علي ملابسك. 

 

-كما أنه عليك ارتداء القفازات تجنبا لنقل أي فيروس من علي اليدين. 

 

كما أنه يجب عليك قبل الخروج من غرفة العزل، إزالة القفازات ثم غسل اليدين جيدا، وعليك ازالة الرداء الواقي، ثم أخيرا عليك غسل اليدين جيدا للحفاظ علي صحتك بشكل كبير.   

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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