كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 13 ديسمبر 2019 04:40 مساءً - الأطفال الخدج والرضاعة، وهي عبارة عن الرضاعة الطبيعية للطفل قبل الأوان، هي واحدة من أهم وظائف الأم preemie، رغم أن الرضاعة الطبيعية للطفل قبل الأوان ليست بالأمر السهل دائماً، إلا أن اتباع هذه النصائح والاقتراحات سيساعد في بدء تجربة الرضاعة الطبيعية المبكرة، وهي بالنسبة للأطفال الذين تمت ولادتهم قبل الأوان مثل الشهر السابع أو السادس من الحمل.

بالنسبة للأطفال الخدج والرضاعة أوضح الدكتور يوسف علي «استشاري الأطفال»، أن على الأم ضخ حليب الثدي الذي سيتم إرضاعه للطفل عبر أنبوب التغذية.

الرضاعة الطبيعية المبكرة:

إذا ولد طفلك مبكراً، فقد تشعرين بالإرهاق من تجربة الرضاعة الطبيعية، ربما لن يكون ضخ حليب الأم ضعيفاً مع ذلك، لذلك يمكن أن تساعد الأمهات على إنشاء إمدادات جيدة من اللبن ويرتبط بنتيجة أفضل للرضاعة الطبيعية، من الناحية المثالية، يجب أن تكون جلسة الضخ الأولى في غضون 6 ساعات من الولادة.

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يتم إرضاع الأطفال حديثي الولادة بصحة جيدة في كثير من الأحيان، ويجب أن تضخ الأمهات المبتدئات في كثير من الأحيان لإثبات إمدادات الحليب، ولجعل الكثير من الحليب. خطة لضخ نحو 8 مرات في اليوم الواحد، لذلك يجب أن تضخ الأمهات كل ساعتين إلى ثلاث ساعات خلال اليوم، وكل 3 إلى 4 ساعات في الليل أو أثناء العمل.

إذا كنت ترضعين طفلاً قبل الأوان، فينبغي على المستشفى إعطاؤك مضخة الثدي من الدرجة الطبية. إذا قمت بشراء مضخة إضافية، فابحثي عن مضخة كهربائية كاملة الحجم كاملة الجودة. استعيني باختصاصي في الرضاعة معك خلال جلسات الضخ المبكرة، وفكري في الجمع بين التعبير اليدوي مع الضخ لزيادة إمدادات الحليب لديك.