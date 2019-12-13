علاج الإمساك عند الأطفال في عمر الثلاث سنوات

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 13 ديسمبر 2019 04:40 مساءً - الإمساك من الأمراض الشائعة التي يتعرض لها الأطفال... ومشكلته تتمثل في تلك الآلام التي يشعر بها الطفل، بسبب صعوبة إخراج البراز وعدم استطاعته القيام بعملية الإخراج بشكل طبيعي. الدكتور إبراهيم شكري استشاري طب الأطفال يوضح الأسباب وبعض طرق العلاج في نقاط.

الطفل في هذا العمر -3 سنوات- يستطيع التعبير عما يتعرض له من الأوجاع...مما يسهل عملية العلاج...منزلية كانت أو بالتوجه للطبيب للاستشارة. أعراض الإمساك: بكاء من الألم وتعابير على الوجه عند الإحساس باحتجاز البراز...تحجر البطن، عدم القدرة على الإخراج السليم، قلة عدد التبرز، البراز صلب وجاف وصعب في إخراجه، براز ذو قطر كبير، شعور بألم أثناء التغوط، وألم في البطن.

تجد الأم بعض آثار من البراز السائل أو الشبيه بالصلصال في الملابس الداخلية...مما يعطي دلالة على تراكم البراز في المستقيم...مع وجود دم على سطح البراز الصلب، الطفل يتجنب التبرز ويتخوف منه. أسباب الإمساك: أحياناً يكون بسب التاريخ العائلي، أو لكثرة الحصر؛ والتي تحدث عندما يتجاهل الطفل حاجته للتبرز؛ لخوفه من الحمام أو ليكمل لعبه مع أصدقائه ولا يريد التوقف، يكون بعيداً عن المنزل، تجنب تكرار عملية التبرز المؤلمة.

يحدث بسبب تغيرات في النظام الغذائي؛ بمعنى عدم وجود فواكه أو خضراوات طازجة غنية بالألياف في نظام غذاء الطفل، ويأتي بسبب قلة السوائل أو التحول الكامل من نظام السوائل إلى الأغذية الصلبة. Advertisements ومرات يكون الإمساك بسبب تناول بعض الأدوية كالسعال ومضادات الإسهال، أو تغير نمط الحياة والظروف المحيطة، عدم الحركة، أو بسبب ارتخاء عضلات الأمعاء وعدم قدرتها على دفع البراز خارج البطن...مثل حالات لين العظام ونقص إفراز الغدة الدرقية. الخطورة: استمرار الإمساك يمكن أن يسبب فتقاً في الصرة نتيجة للحزق الكثير المستمر، وقد يسبب له جرحاً في فتحة الشرج، كما أنه يصيب الطفل بمغص مستمر.

اذهبي للطبيب إذا استمر الإمساك لدى طفلك مدة تزيد على أسبوعين، وإذا كان مصحوباً بحمى وقيء وانتفاخ في البطن، مع فقدان للوزن وشقوق مؤلمة في الجلد حول فتحة الشرج. العلاج: أعطيه مليناً طبيعياً مثل زيت اللوز، أو أدوية ملينة «لبوس جلسرين» من دون الاستمرار عليه إلا بمراجعة الطبيب... ولا مانع من تدليك بطن الطفل بزيت جوز الهند، وإعطائه الينسون والكروية لتخفيف الألم والإمساك.

تناول الأطعمة الغنية بالألياف مثل الفاكهة والخضراوات، المشمش البطاطا الحلوة، الكمثرى، الخوخ، الفاصوليا، البازلاء، والقرنبيط والسبانخ والبروكلي والجزر والتين البرشومي والفول الأخضر، مع عدم تقديم منتجات الألبان لحين اختفاء الأعراض بالكامل. شجعي طفلك على دخول الحمام للتبرز بمجرد أن يستيقظ من النوم بشكل روتيني صباحاً، وبعد تناول أي وجبة، ولا تهملي مده بالسوائل خلال النهار؛ لتسهيل حركة الأمعاء في الجسم، مع ممارسة التمارين الرياضية بأي شكل لتعزيز حركة الأمعاء.

أعدي لطفلك مزيجاً من العسل بالماء الدافئ وقدميها له مثل الملين الطبيعي، ولا تنسي تقديم الأطعمة الغنية بالبكتين مثل التفاح والموز والكرنب والبنجر، والفواكه الحمضية كالبرتقال واليوسفي والأناناس... والذي يعد من أفضل الفواكه التي تعالج الإمساك؛ لاحتوائها على المعادن وأنزيمات حمضية

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