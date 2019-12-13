اليابان تعلن عن اكتشافها لمادة يمكنها تأخير الشيخوخة وتحافظ على صحة الدماغ

أعلن ممثل المركز الوطني الياباني لأمراض وعلم الشيخوخة، البروفيسور، هيديتوشي ايندو، أخصائي أمراض الشيخوخة، أن مادة الكركم تساعد في الحفاظ على صحة الدماغ.

أعلن ممثل المركز الوطني الياباني لأمراض وعلم الشيخوخة، البروفيسور، هيديتوشي ايندو، أخصائي أمراض الشيخوخة، أن مادة الكركم تساعد في الحفاظ على صحة الدماغ.

واستند الخبير الياباني في هذا، إلى نتائج دراسات علمية عديدة عن فائدة الكركم. ووفقا له يشير العلماء منذ زمن بعيد، إلى أن الخرف عند المعمرين الهنود نادر جدا مقارنة بأقرانهم من البلدان الأخرى.

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وكما هو معروف تتصدر اليابان قائمة المعمرين في العالم وأن مشكلات الدماغ المرتبطة بالعمر شائعة جدا. وقد درس علماء من الولايات المتحدة واليابان النظام الغذائي لسكان الهند ولفت انتباههم الكركم الذي يستخدمونه في غذائهم يوميا. وبعد دراسته وتحليله في المختبر، اتضح أن الكركم مضاد قوي للالتهابات والأكسدة، وهذا يؤثر إيجابيا في الأوعية الدموية للدماغ.

وخلال التجارب التي أجراها العلماء وشارك فيها أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 50-90 سنة، اتضح أن تناول الكركم لصورة منتظمة ودورية (لا تقل عن يومين في الأسبوع) خلال 1.5 سنة يحسن كثيرا الذاكرة والانتباه. علاوة على هذا أظهر التصوير بالرنين المغناطيسي، انخفاضا واضحا في كمية لويحات الأميلويد في الدماغ، التي يعتبر وجودها أولى علامات مرض ألزهايمر.

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