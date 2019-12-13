السفيرة وفاء بن خليفة تعمل على تحقيق أهم أهداف التنمية المستدامة

قالت السفيرة وفاء بن خليفة، سفيرة النوايا الحسنة لمنظمة إمسام، المراقب الدولي الدائم بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، إن القضاء على الجوع يأتي في المرتبة الثانية من حيث الأهمية والأولوية ضمن قائمة أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، والتي يجري تنفيذها في إطار زمني بدأ منذ ٢٠١٥ وينتهي في ٢٠٣٠.

وأضافت بن خليفة أن القضاء على الفقر يأتي في المرتبة الأولى والذي يعد سبباً أساسياً لكل المشاكل التنموية في العالم.

وأكدت السفيرة بن خليفة أن منظمة إمسام تعمل على محاربة الجوع وسوء التغذية في العالم، خصوصاً في الدول النامية والأقل نمواً.

ولفتت بن خليفة إلى أنها بعد اطلاعها على احصائيات سوء التغذية في العالم لاحظت ارتفاع نسبة الذين يعانون منها ومن الأمراض المتعلقة بها، حيث يوجد نحو اكثر من ٨٠٠ مليون شخص حول العالم يعانون من الجوع وسوء التغذية، مشيرة أن هذا المؤشر يستدعي تضافر كافة الجهود البشرية باعتبار أن واحداً من بين كل تسعة أشخاص على مستوى العالم، غير قادرين على تلبية احتياجاتهم الغذائية الأساسية ليس اليوم فحسب، بل يوما بعد يوم في حياتهم.

وتستعد السفيرة بن خليفة لبدء جولتها الإنسانية في إفريقيا خلال ديسمبر الجاري من خلال زيارة مركز إمسام الشيخ زايد للتغذية بالاسبيرولينا في منطقة كيسومو، غرب كينيا.

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وكانت السفيرة وفاء بن خليفة قد التقت بأمين عام منظمة إمسام، السفير ريميجيو مارادونا مؤخراً وتسلمت جوازها الدبلوماسي كأول سعودية تتلقى جوازاً من هذا النوع.

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